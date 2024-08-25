政府总理范明政：林同省实现三大突破，致力于快速可持续发展

8月25日下午，越共中央政治局委员、政府总理范明政与林同省委常委会就该省经济社会发展，国防安全保障、党政建设工作等召开工作会议。

出席会议的有越共中央政治局委员、公安部长梁三光上将同中央各部委、机构和林同省领导。

2023年，尽管面临干旱、山体滑坡、家畜疾病等困难，但在省委、省政府和全省各族人民的努力和决心之下，该省经济社会发展18项指标中完成和超额完成的有14项。其中值得注意的是，2023年林同省地区生产总值（GRDP）增长率达5.63％，GRDP规模达近116万亿越盾，在全国63个省市排名第45位，人均收入超过8600万越盾，为西原地区最高水平；旅游业继续发挥推动作用，2023年接待游客总数865万人次，2024年前7月该数字达94万人次，同比增长8％。该省在高科技农业发展方面名列前茅；在111个乡镇中达到新农村建设标准的有109个。

范明政在会议上发表总结讲话时要求林德省继续实现越共十三大确定的三大战略突破，即体制、基础设施和人力资源培训。此外，范明政要求该省根据当地条件，实施另外三个突破，即发展服务和农业领域的科学技术和创新创业；发展数字经济、绿色经济、循环经济、知识经济、共享经济、夜间经济，应对气候变化；动员所有社会资源，尤其是在交通运输，医疗卫生，教育，文化和应对气候变化的基础设施上的投资来促进快速可持续发展。

与此同时，范明政要求林同省继续改善营商环境，专注于行政审批制度改革、数字政府，创造开放，公开和透明的营商环境，透明度，平等。研究并提出有效实施该省计划的政策和解决方案，尤其是开发3个动态次区域、5个经济走廊等，从而创造新的发展空间和新的发展动。

*此前，政府总理、中央奖励竞赛委员会主席范明政出席了各组织和企业为林同省“消除临时住房和危房”运动赠送410亿越盾的交接仪式。

2024年4月13日，中央奖励竞赛委员会发起了“2025年全国携手消除临时住房和危房””运动。林同省积极响应了该竞赛运动，至今已筹集到各机关、单位、企业220亿越盾（不包括8月25日捐赠的款项）的捐款。

*同日上午，值八月革命暨九二国庆节79周年之际，范明政率工作代表团前往大叻市第九坊看望慰问88岁的越南英雄母亲陈氏通。（完）