政府总理范明政：条件与能力足矣 下决心实现2025年增长目标达8%

21日上午，政府总理范明政在政府与各地方落实中央、国会、政府关于经济增长的结论和决议的会议上发表总结讲话时强调，在2025年内实现增长至少达8%的任务已获党的指导、政府的一致同意、国会支持、人民赞同、祖国期待，因此只谈做，不谈退。

据计划与投资部，从发展实践和要求，政府已主动提出建议，党中央和国会已颁布将2025年增长目标调整至8%以上，实现快速、可持续发展的结论和决议，确保宏观经济稳定、各大平衡、抑制通货膨胀、提高人民生活水平和保护环境。

政府已颁布第01号决议和第25号决议，明确各领域在2025年的12个指标，要求各地方实现突破增长，达8%以上，其中河内和胡志明市两个增长极和各火车头的地方的增长率需高于全国平均水平，具体，河内达8%，胡志明市达10%，北江达13.6%，海防市达12.5%，广宁省达12%，北宁省8%，清化省11%，乂安省10.5%，岘港市10%，同奈10%，平阳10%，巴地头顿省10%。

为了实现该目标，计划与投资部认为需集中推进行政改革，加快解决投资手续，为企业、项目破解困难；取消对民营企业的偏见；确定公共投资拨付工作是各层级头等重要政治任务之一；有效利用所签署的17项自贸协定；拓展出口市场；为优秀的外国专家和越南人为越南工作、发展科学和创新创造便利条件等。

在会议上，各部门和省市代表已表示充分意识到任务的重要性并下决心实施中央的第123号结论，国会和政府的有关决议，确保完成被交付的任务，为2025年全国增长率达8%作出努力。

各位代表已明确各项核心、突破、在短期、中期和长期内拥有巨大影响和高效的措施；建议出台破解瓶颈，推动公共投资拨付和各行业、领域、地方增长等的支持政策和机制。

范明政在会议上发表总结讲话时重申，在2025年内实现增长至少达8%的任务已获党的指导、政府的一致同意、国会支持、人民赞同、祖国期待，因此只谈做，不谈退。对各部门、地方已下决心、努力和愿积极开展任务。要求各部门、地方向其直属单位下达任务，让全国完成所提出的目标。

范明政强调，在困难和挑战与机遇和便利交错，困难和挑战大于机遇和便利2025年具有特别重要意义的一年。要求各层级、地方需拥有革新、突破的思维、高度决心、巨大努力、果断行动，及时、灵活、有效、有核心、瞄准重点地组织开展。

范明政要求今后需推动经济快速、可持续增长与维护宏观经济稳定、做好社会保障、促进社会进步和公正、保护环境相结合。经济增长需靠科技、创新、数字化转型和高质量人力资源，将其视为经济增长的重要动力。同时有效开发与众不同的潜力、突出机会、竞争优势，经济增长需走向绿色、可持续和包容增长，为所有人带来利益。

范明政要求紧跟党的主张和路线，中央、政治局、书记处、主要领导同志的领导和指导，国会和政府的决议，政府总理的指导，从而具体化成为各层级、地方的具体合作计划和路线图；大会地方各级政府的主动性、积极性和自负责任，确保及时解决各困难和障碍，服务企业和人民。

范明政指出需主动、灵活、及时和有效调控货币政策；推动信贷增长、集中各优先事项、领域和增长动力。

范明政还指导及时开展关于成立投资支持基金成立、管理和使用的议定，集中纾解对房地产市场、企业债券市场的堵点；在2025年内尽早提升证券市场级别。同时拥有有效开发间接投资资金和国际投资基金的资金；确保任何情况下电力、成品油供应充足；大力推动各经济成分的生产经营活动、工业和贸易项目；推动可再生能源、核电、海上风电等项目。

范明政要求各部门和地方加快公共投资拨付工作，力争2025年资金拨付率至少达95%；做好社会保障、促进社会进步和公正，提高人民生活水平，不让任何人掉队，保护环境；加强自然灾害预防工作，应对气候变化，维护和巩固国防安全、社会安全秩序；推进反腐败、反消极、反浪费等工作；加强对外和融入国际工作等等。（完）