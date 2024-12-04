政府总理范明政：机构调整是难事但不能不做

12月4日上午，政府总理、政府关于实施越共十二届六中全会于2017年10月25日签发关于继续改革、调整组织机构，构建精简、有效力、高效运行的政治体系的若干问题的决议（以下简称第18号决议）情况总结指导委员会主任范明政主持召开了政府贯彻实施第18号决议实施情况总结工作会议。

会议上，各位代表听取了第18号决议实施情况总结工作核心；政府关于第18号决议实施情况总结工作指导委员会第一次会议的结论；政府各成员在机构调整工作实施、决议实施情况总结工作中的责任。同时听取和讨论政府机构精简、调整方案，政府各部、机关党组织调整方案；政府机构调整准备工作；第18号决议实施情况总结计划草案和第18号决议实施工作总结纲要等。

范明政在会议上发表总结讲话时表示，中央委员会、政治局已一致同意下定决心在整个政治系统内提前和全面实施第18号决议实施情况总结主张。政府第18号决议实施情况总结工作指导委员会已召开第一次会议。

范明政强调，这是难事，难度较高的事，但在党的领导、政府的一致同意和人民的支持下，需努力去做，落实苏林总书记所指导的“只谈工作，不谈退缩”的精神。目前，机构臃肿，多项工作不通，时间短，要求高，工作复杂、敏感，任务艰巨，因此要求各位部长、单位负责人发挥责任精神，同各部门和行业科学地组织展开，采取符合和效果的步骤。

范明政要求各部门、单位负责人发挥个人责任，将精简机构与精简编制相结合，提高干部质量，正确选拔干部，发挥每个人对被交付任务的责任，把集体利益放在第一位，同时做好思想工作，统一意志一起行动。

范明政要求各部、行业和机关贯彻全国会议和政府的指导，成立指导委员会，同自己部门、单位办事机构一道开展第18号决议实施情况总结工作，按照中央和引导方案主动开展机构调整工作。

范明政要求在调整过程中要既完成政治任务，又调整机构，在最大限度发挥职能、任务、权限和责任明确分工各部和单位领导。

内务部制定关于时间、做法、方法等的具体计划和引导，让各部门、单位按照中央指导委员会和政府指导委员会的计划开展实施。

范明政表示，政府指导委员会每周召开一次会议，部署工作，掌握情况，处理组织架构调整过程中面临的障碍，并要求，朝着减少中间环节和总局层面的架构调整基本结束的方向贯彻机构整合重组实施方案。

范明政指出，要紧跟第18号决议，组建跨部门、跨领域的部门，将精简机构与打造更加精干、高效的干部队伍相结合。

范明政要求媒体机构加大好单位、好模式宣传力度，多倾听群众心声。同时，加强宣传多年来革新进程所取得的成果。（完）