政府总理范明政：有效落实党和国家具有人文性质的社会保障政策

8月14日下午，越共中央政治局委员、越南政府总理范明政主持召开会议，对十年来贯彻落实越共第十一届中央书记处于2014年11月22日签发关于加强党对社会政策信用的领导的第40号指示（40-CT/TW）的结果进行总结。

会议以线上线下相结合方式举行，主会场设在河内政府总部，而在全国63个省市人民委员会总部设立分会场。

越共第十一届中央书记处第40号指示落实10年，书记处第06号结论（06-KL/TW）以及越南政府总理第401号决定（401/QĐ-TTg ）和1630号决定（1630/QĐ-TTg）落实3年后，社会政策银行的组织架构和信用管理方式不断完善，符合越南政治结构和实际情况。

第40号指示落实10年后共有2100万户家庭获得优惠贷款用于生产经营发展活动。借此，帮助超过310万户家庭摆脱贫困；420万名劳动者获得贷款创造就业机会；建设逾1320个清洁水供应、环境卫生工程，为农村地区的人民提供服务；超过61万名学生获得贷款用于缴纳学费；为贫困户和政策优抚对象建设19.3万多间房子等。

得益于社会政策信用，2011-2015年阶段贫困户发生率将至4.25%；2016-2021年从9.88%将至2.23%，到2023年底多维贫困率为2.93%。另一方面，社会政策信用还有助于预防和逐步击退“黑信贷”；促进经济结构，特别是农业农村结构调整优化，为全国各县、乡完成新农村建设标准做出积极贡献。

会上，越南国家银行、社会政策银行、各中央部门和机关、各地方领导及政策受益对象代表均强调，第40号指示和第06号结论对指导开展社会政策信用相关工作来说是一项正确、切合实际的突破性解决方案。

借此，得到了各级各部门、各阶层人民的支持并受到世界银行和各国际组织的高度评价，为有效落实党和国家重要主张、政策、目标、任务作出贡献。

政府总理范明政在会上发言时强调，越南党和国家在国家建设进程中一贯奉行的主张是将经济发展与社会进步和公平齐头并进，确保人人均可在经济社会发展进程中受益；不以牺牲社会进步、公平和环境为代价单纯追求经济增长；秉承“共同发展、共同受益”及“不让任何人掉队”的精神。经济增长与社会进步和公平的紧密结合，缩小贫富差距，落实好社会保障政策，既是目标也是国家可持续发展的动力。

范明政总理指出，十年来，在整个政治体系的共同参与下，社会政策信用成为了扶贫济困、社会保障政策系统中的“亮点”和“支柱”，满足了人民，特别是贫困者和弱势群体的愿望；凸显了党和国家主张、政策、领导的正确性，为人民带来了切实利益等。

范明政总理要求今后继续明确社会政策信用为落实党和国家关于做好经济增长与社会公平两手抓以及实现国家目标计划、推动国家经济社会发展的主张、政策、目标和任务的重要解决方案。

因此，范明政总理要求进一步加强党对社会政策信用的领导，以“了解民意、尽心服务、提高效率”为行动方针，扩大信用规模，提升贷款额度，扩大贷款对象，尤其是贫困者、少数民族同胞、偏远地区和海洋岛屿人民、自然灾害地区灾民等；提高人民群众物质与精神生活质量，逐渐实现致富；打造温饱、幸福、进步的生活；为抓好党和国家具有人文性质、包容性、综合性、全面、现代、务实的社会保障政策的落实做出贡献等。（完）