政府总理范明政：有效组织实施推动九龙江三角洲发展的主张和政策

6月21日，政府总理范明政在芹苴市主持召开2021-2030年阶段九龙江三角洲地区规划公布和投资促进工作会议。会议的主题为“九龙江三角洲：新思维、新视野、新机遇和新价值”。这是国内首个区域发展规划部署会议。



会议听取了政府关于落实越共中央政治局于2022年4月2日颁布关于到2030年，远期展望到2045年九龙江三角洲地区经济社会发展和国防安全保障方向的第13号决议行动计划（以下简称实施第13号决议行动计划）和到2021-2030年，远期展望到2050年九龙江三角洲地区规划（以下简称规划）的决定；听取实施第13号决议行动计划和九龙江三角洲地区规划的新颖点和意义以及开展实施的方向。



规划已确定了各战略突破，如朝着可持续、绿色增长、适应气候变化方向和本着经济-社会-环境三大支柱、以人为核心等推动九龙江三角洲地区发展。把挑战化为机遇，“主动与洪水、半咸水和咸水共处”；朝着提高效果和价值方向实施增长模式转型。朝着绿色经济、循环经济、重工业为突破口，服务为支撑方向推动经济结构重组。改变粮食安全思维，从靠水稻发展农业转向水产-蔬果-水稻和符合市场推动农业发展等。力争到2030年，把九龙江三角洲地区发展成为国家、地区和世界可持续、活跃和持续的农业经济中心。



规划指出集中发展基础设施，尤其是交通基础设施，特别是连接胡志明市与东南部地区的公路；集中发展从芹苴至隆安并与胡志明市和东南部地区连接的工业都市走廊和8个工农业枢纽中心。



规划还注重保护该地区景观、生态、历史文化、民族文化和水乡文化。特别是成立和运行金瓯角国家公园至芹耶生物圈保护区掩盖地区的生物多样性走廊。加强九龙江三角洲地区各地方与胡志明市和东南部地区之间的对接；扩大与东盟地区各国的贸易往来。



规划的愿景和目标是推动九龙江三角洲地区快速和可持续、现代、生态和文明发展并富有文化。到2050年，九龙江三角洲将发展成为发展程度相当高的地区，是居民宜居之地，是对游客和投资者具有吸引力的目的地。



省级规划和基础设施先行一步



实施第13号决议行动计划共有6大任务和主要措施，其中包括：加大行动计划宣传力度，凝聚社会在建设和组织实施行动计划中各计划中的共识；发展文化社会，提高人民物质和精神生活水平；做好国防安全保障；集中党建设和整顿工作。



各任务和措施被具体化成为47个指标、任务和项目，包括到2030年14个指标；2021-2030年26个任务和7个项目，责成地区内各地方按照规划法尽快制定2021-2030年，远期展望到2050年省级规划。



规划中已明确确定集中投资的经济社会基础设施和优先招商引资的领域, 如经济社会基础设施、有机农业、农业与旅游、高价值农业、农产品销售、能源工业，特别是可再生能源和再生能源，高科技农业、数字化转型，物流服务，医疗卫生，教育，服务和房地产。

各部门和地方携手推动九龙江三角洲地区发展



会议上，各位部长，各省市人民委员会，国内外经济集团，各国大使，各国际组织领导已发言，为胜利落实中央、政府关于发展九龙江三角洲的决议建言献策。其中包括，九龙江三角洲地区农业产业重组，加工工业、水利基础设施系统招商引资工作；2022-2030年阶段九龙江三角洲地区交通基础设施发展计划；九龙江三角洲地区农产品销售市场开发和九龙江三角洲地区可再生能源发展方向；2030年九龙江三角洲文化、体育、旅游——优势和促进互联互通的可能性。



范明政总理强调，九龙江三角洲地区是全国重要的政治、经济、文化、社会、国防安全和对外交往的战略区域，是越南国土最南端和祖国的前哨，也是越南与东盟国家和湄公河次区域的西南部窗口，具有特别重要的地位。



范明政表示，政府落实越共中央政治局第13号决议的行动计划设定了多项具体目标，其中：2021-2030年期间九龙江三角洲地区平均增长率达到约6.5-7%。2030年经济规模将是2021年的2~2.5倍。农林渔业占地区总产值（GRDP）的比重约为20%；工业-建筑业约32%；服务占约 46%；年人均 GRDP 约为 1.46 亿越南盾。城镇化率达到42~48%； 80%的乡村达到新农村标准，其中30%达到新农村建设升级版标准。湄公河三角洲地区面临的任务极其繁重。



范明政总理表示，要从战略高度、创新思维，推动九龙江三角洲地区的发展，包括推动农业产业化规模化发展，提质增效，提高附加值，加快服务业、生态旅游业、以加工业为核心的工业发展，发展海洋经济、清洁能源产业、可再生能源；加强交通、水利、供水、教育、卫生、数字化转型等支持该地区发展模式调整的基础设施建设；继续完善相关体制和发展政策，加强区域互联互通。



九龙江三角洲各省市应着力做好疫情防控工作，快速持续社会经济发展复苏计划；积极开展区域规划，将其视为核心任务；积极开展规划中所明确的任务、计划和项目；抓紧建设和完善各地的规划。



各地方、各部门应抓紧破解基础设施和物流瓶颈，促进九龙江三角洲地区社会经济的发展；加速公共投资资金拨付进度，加强督导敦促，确保年底前资金拨付进度全部到位；促进融资渠道多样化，推进公私合作；一切资源向投资和发展倾斜，有针对性地以公共投资带动私人投资。



政府总理要求各地多措并举发展高素质人力资源，培养优质技能人才，满足企业和投资者对人力资源的需求；改善营商环境，简化行政审批手续，为投资者创造便利、透明、平等的营商环境；绝不以牺牲社会公平和进步换取单纯的经济增长。



范明政建议九龙江各省市应继续巩固国防安全，维护边境安全和社会治安秩序；加快国际一体化进程，大力发展对外经济；加强与边境各省的密切合作；加强整党建党和党风廉政建设。建设团结、高度统一、廉政、民主、高效、服务型的行政单位体系，确保公开、透明和问责制。



范明政要求，要说实话、想实招、谋实事、求实效，使人民和企业真正从中受益。坚决地反贪污、反浪费、反消极。



九龙江三角洲地区将取得强劲和突破性发展



范明政建议各发展伙伴、科学家、国内外投资者继续同政府同行，使九龙江三角洲地区繁荣发展和适应气候变化；在制定规划、开展ODA项目和计划、优惠贷款等环节提供支持，协助九龙江三角洲地区开展区域规划和各地规划；把握机遇，深度参与该地区具有长期战略性的优先产业。



范明政相信，在整个政治体系、各部门、各行各业和国际友人的支持下，九龙江三角洲将实现强劲和突破性发展。九龙江三角洲地区将成为全国发展水平中等偏上、社会治理水平现代化、人民收入日益提升等的地区。



会议期间还举行九龙江三角洲地区发展规划资料移交仪式；公布6家银行和金融机构承诺资助的20个计划和项目，资助总额22亿美元。



6月20日下午，范明政总理乘直升机考察九龙江三角洲在交通、桥梁、海港、社区开发、工业发展、可再生能源发展、适应气候变化的农业等的发展规划。



范明政总理对芹苴-金瓯和朱笃-芹苴-朔庄高速公路项目给予特别关注。（完）