政府总理范明政：新冠肺炎疫情防控工作取得成功展现出越南精神、本领和智慧

29日上午，越南政府总理、新冠肺炎疫情防控指导委员会主任范明政已主持召开新冠肺炎疫情防控工作总结会议。设在政府总部的会议主会场与全国23个省市分会场视频连线。

越共中央民运部部长裴氏明怀、各位政府副总理黎明慨和陈红河，各中央部委领导，全国各省市的省委/市委书记和人民委员会主席，世界卫生组织驻越南代表等与会。

会议集中评价各级、行业、抵港在疫情防控中领导、指导和组织展开工作，集中评价所取得的成果，疫情防控好做法、好运动、好模式；对存在的问题和其原因进行分析，从中提取经验教训，为应对各突发公共卫生事件做出更好的准备，灵活、创造性地运用于经济社会生活其他领域。

据会议的评价，新冠肺炎疫情防控工作中取得的结果已为经济社会复苏，各领域有起色创造便利条件和做出重要贡献。宏观经济保持稳定，通过膨胀得到抑制，经济各大平衡得到保障，经济高位增长，2022年GDP增长达8.02%，创下12年来新高，2023年第三季度GDP增长达5.33%，2023年前9月达4.24%。农业、工业生产继续复苏和发展，能源安全、粮食安全得到保障，劳动力市场积极复苏。

此外，社会民生得到关注，人民物质和精神生活得到改善，社会安全秩序得到保障，维护好国防安全，对外和融入国际工作得到推进并取得许多重要成就，有助于推动国家发展、提高国家的国际地位，国家品牌价值达4310亿美元，在100个世界驰名品牌排名第32位。

会议上，各部门和地方领导已突出了部门和地方的疫情防控工作取得结果。

世界卫生组织驻越南首席代表安吉拉·普拉特（Angela Pratt）在会议上发表讲话时已高度评价越南新冠肺炎疫情防控工作；越南应对疫情的方法已成为许多国家疫情防控工作的典范。她同时指出越南在新冠肺炎疫情防控中展开实施并取得成功的6大经验教训和因素，截至目前，新冠肺炎从A类传染病名单中移除, 划归为B类传染病。

包括，越南在发现、跟踪、疫区划分和扑灭疫情中拥有良好能力；适度实施关闭边境口岸，封锁疫区；拥有鞠躬尽瘁的医务人员队伍；明智进行神速疫苗战略；拥有全体人民群众的参与；特别是政府领导在疫情防控中的果断和尽心尽力精神。

政府总理范明政在会议上发表讲话时已回顾了新冠肺炎疫情防控工作面临的困难和挑战，指出取得的结果、存在的不足和提取的经验教训。范明政指出越南有效抗击新冠肺炎疫情的因素，如拥有正确的思维和理论方法，把人民的健康和生命放在第一位置，以人民为疫情防控工作中的中心和主体；越南共产党、中央委员会、中央政治局的及时领导，特别是阮富仲总书记的直接领导，政府、政府总理、国家指导委员会等的大力指导，国家主席和国会的并肩同行等等。

新冠肺炎疫情防控工作取得成功再一次展现出越南精神、本领和智慧，在任何困难和挑战前绝不退步的精神。

在所提取的经验教训的基础上，范明政要求今后各部门，尤其是卫生部继续配合，完善体制、机制和政策，纾解疫情防控工作中存在的困难，克服现行法律中的障碍，创造同步、全面、适合、及时满足疫情防控，尤其是药品、疫苗、医疗设备采购等的要求的法律框架。

范明政同时要求卫生部、各有关部门和地方注重卫生领域人力资源培训工作，为疫情防控工作准备好该领域的人力资源；对基层卫生人员、预防医学人员进行培训等。

范明政要求促进国内生物医学研究、发展制药工业、疫苗、生物品、医疗设备、传统医学等，从而能主动开展疫情防控工作，有效服务人民保健工作；推进信息技术应用等等。（完）