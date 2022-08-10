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政府总理范明政：推进国家重点交通项目 为各地区发展注入动力
8月10日上午，越南政府总理、交通运输部门国家重点工程和项目国家指导委员会（简称指导委员会）主任范明政主持指导委员会第一次会议。主会场设在首都河内政府驻地，并在33个省市设有分会场。
此前，2022年7月23日，范明政签发关于成立指导委员会的第884号决议，助力政府和政府总理指导开展交通运输部门国家重点工程和项目。
据决定，交通运输部门国家重点工程和项目包括9个主项目和31个分项目。其中包括北南高速公路东段、槟沥-隆城高速公路、庆和-邦美蜀高速公路、边和-头顿高速公路、朱笃-芹苴-朔庄高速公路、河内首都区四环路、胡志明市三环路、北南高铁、河内和胡志明市城铁和隆城国际机场等。
在会议上，指导委员会成员介绍各工程和项目的开展情况，特别是影响到项目施工进度的困难和障碍，例如拆迁征地工作面临的困难，燃料、原料和材料价格上涨，部分投资方、项目管理委员会、施工承包商等能力有限等。
政府副总理黎文成表示，目前，全国正在开展许多重点交通工程，其中包括许多高速公路、机场、城铁和环城路等。建设上述交通工程不仅是政治任务，而且是各地方扩大新发展空间的机会。
范明政在会上发表总结讲话时表示，越南正在实施3个战略性突破，其中包括基础设施的战略性突破。在基础设施的战略突破中，重点放在跨区域和跨省的交通工程上。
越共十三大的目标系到2030年全国建成至少5000公里的高速公路。从现在到2030年的任务重大。因此，应出台综合措施，克服困难和障碍，及时处理新发生的问题，推进各工程的建设工作。
范明政要求指导委员会成员秉持为人民服务的责任感和意识，集中履行指导委员会的职责，监测、督促与有效处理发生的问题。
范明政要求有关部门和地方政府立即成立交通运输部门国家重点工程指导委员会，制定工作计划，定期检查、督促、评估与验收工程。
范明政强调，国家重点交通工程的投资资金达734万亿越盾。因此，各部门、行业和地方政府应高度重视实现越共十三大确定的目标，为形成新发展空间作出贡献，为各地区、尤其是工业区、城市区和旅游业的发展注入动力，从而解决交通“瓶颈”，促进生产与经营活动，创造就业机会，促进经济和社会复苏与发展，充分利用现有的资源。
范明政责成自然资源与环境部与各地方政府协调配合，根据政府的决议负责建材矿山许可颁发工作，若哪个地方和企业不遵守规定，则坚决收回，并于今年八月向政府汇报。财政部、计划与投资部需要指导和加快投资方的官方发展援助（ODA）到位和贷款的手续办理，确保既定计划的落实。
范明政要求各部委、行业和地方政府完成投资筹备工作；本着将国家、民族、人民的利益置于首位和公正、透明、反腐败的精神选择设计咨询、监督、施工承包商。
隆城国际机场投资主管部门需要着力推进项目实施进度，特别是在今年8月内为受影响地区人民做好安置工作，确保其生活稳定。（完）