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政府总理范明政：把人民的健康和生命放在第一位
老街省超9100间房屋被洪水淹没、塌方或被洪水卷走。目前，巴刹、保胜、保安、北河等县许多地区仍被水淹；各县正进行损失统计。暴雨洪水还淹没许多水稻、农作物面积，许多水产养殖面积受损。该省许多交通设施受损；水利、电力、学校、医疗等工程被洪水淹没、掩埋，严重受损，估计经济损失可达30000多亿越盾。
范明政代表苏林总书记、国家主席，党和国家领导向遇难者、失踪者家属，受到严重损失的组织和地方致以诚挚慰问；对各级党委、政府、军队、人民、社会政治组织，特别是军队和贡纳力量已严格开展各项防灾、抗灾、救灾等任务和措施，将损失降至对低水平。
范明政要求调动更多人员、救灾工具，改变方法，争取时间寻找失踪者，为伤者治疗，做好死者善后处置工作。
与此同时，动员整个政治系统、祖国阵线、各团体组织携手，走访慰问遇难者、失踪者家属，向失去房屋和财产的人提供住所、粮食、食品、饮用水、衣服等的援助，把人民的健康和生命放在第一位。
范明政要求各有关部门根据其职责和任务，同老街省配合和提供援助，做好环境清洁，预防疾病，恢复交通等工作；各所学校尽快复学复课等等。
特别是，老街省继续对可能发生山体滑坡的地区人民群众进行撤离安置，对灾后重建和规范农用地管理工作进行再安排、再部署，尽快恢复群众正常生产生活秩序。
在此精神上，范明政指示国防部、公安部增派专业救援力量，帮助群众场地环境清理，早日重建家园。卫生部负责组织制定并实施灾后卫生防疫工作方案。教育部与各地方检查教育培训机构，为受灾学生及时补发了课本和教学工具，确保他们能够在第一时间恢复正常的学习状态。
农业与农村发展部支持指导种植户、种植基地抢抓农时，抓好损坏圈舍修复，动员养殖场户尽快补栏增养。国家银行指示银行系统实施因灾延期偿还政策，并继续向人们提供贷款，以恢复生产和经营。财政部门研究免除和减少税收、费用的解决方案，以支持人民和企业。交通运输部与老街配合，恢复交通系统。工贸部确保货物供应，防止囤积居奇、哄抬物价。劳动荣军与社会部做好民生保障工作等。
工贸部确保货物供应充足。劳动荣军与社会部做好社会保障工作。自然资源与环境部负责环保、预防山体滑坡问题。祖国阵线、各政治社会团体组织积极参加清洁、清理卫生工作，呼吁援助灾区受灾群众开展恢复重建工作。媒体机构加大预警信息宣传力度，引导人民预防、应对和处理开展灾后恢复重建工作，稳定生产生活秩序。
政府总理同意解决老街省所提出的建议，并决定拨款1500亿越盾，支持老街省开展救灾和灾后恢复重建工作。（完）