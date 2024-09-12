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政府总理范明政：把人民的健康和生命放在第一位

12日晚，在检查指导安沛省暴雨洪水抢险救灾工作和朗努村山体滑坡救援工作后，政府总理范明政在保安县与老街省和有关部门领导就该省暴雨洪水、山体滑坡救灾工作进行座谈。 据老街省的报告，第三号台风和暴雨洪水导致大面积被水淹和严重山体滑坡，造成严重人员和财产损失。其中，98人死亡，81人失踪，76人受伤。特别，保安县福庆乡朗努村山体滑坡掩埋了37户家庭，158人口，目前已找到45具尸体，51人失踪。北河县南炉乡南宗村本该村也发生严重山体滑坡，掩埋8间房屋，致使7人死亡，11人失踪，11人受伤。

老街省超9100间房屋被洪水淹没、塌方或被洪水卷走。目前，巴刹、保胜、保安、北河等县许多地区仍被水淹；各县正进行损失统计。暴雨洪水还淹没许多水稻、农作物面积，许多水产养殖面积受损。该省许多交通设施受损；水利、电力、学校、医疗等工程被洪水淹没、掩埋，严重受损，估计经济损失可达30000多亿越盾。

范明政代表苏林总书记、国家主席，党和国家领导向遇难者、失踪者家属，受到严重损失的组织和地方致以诚挚慰问；对各级党委、政府、军队、人民、社会政治组织，特别是军队和贡纳力量已严格开展各项防灾、抗灾、救灾等任务和措施，将损失降至对低水平。

范明政要求调动更多人员、救灾工具，改变方法，争取时间寻找失踪者，为伤者治疗，做好死者善后处置工作。

与此同时，动员整个政治系统、祖国阵线、各团体组织携手，走访慰问遇难者、失踪者家属，向失去房屋和财产的人提供住所、粮食、食品、饮用水、衣服等的援助，把人民的健康和生命放在第一位。

范明政要求各有关部门根据其职责和任务，同老街省配合和提供援助，做好环境清洁，预防疾病，恢复交通等工作；各所学校尽快复学复课等等。

特别是，老街省继续对可能发生山体滑坡的地区人民群众进行撤离安置，对灾后重建和规范农用地管理工作进行再安排、再部署，尽快恢复群众正常生产生活秩序。

在此精神上，范明政指示国防部、公安部增派专业救援力量，帮助群众场地环境清理，早日重建家园。卫生部负责组织制定并实施灾后卫生防疫工作方案。教育部与各地方检查教育培训机构，为受灾学生及时补发了课本和教学工具，确保他们能够在第一时间恢复正常的学习状态。

农业与农村发展部支持指导种植户、种植基地抢抓农时，抓好损坏圈舍修复，动员养殖场户尽快补栏增养。国家银行指示银行系统实施因灾延期偿还政策，并继续向人们提供贷款，以恢复生产和经营。财政部门研究免除和减少税收、费用的解决方案，以支持人民和企业。交通运输部与老街配合，恢复交通系统。工贸部确保货物供应，防止囤积居奇、哄抬物价。劳动荣军与社会部做好民生保障工作等。

工贸部确保货物供应充足。劳动荣军与社会部做好社会保障工作。自然资源与环境部负责环保、预防山体滑坡问题。祖国阵线、各政治社会团体组织积极参加清洁、清理卫生工作，呼吁援助灾区受灾群众开展恢复重建工作。媒体机构加大预警信息宣传力度，引导人民预防、应对和处理开展灾后恢复重建工作，稳定生产生活秩序。

政府总理同意解决老街省所提出的建议，并决定拨款1500亿越盾，支持老街省开展救灾和灾后恢复重建工作。（完）

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