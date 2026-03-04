政府总理范明政：打击IUU捕捞——不让任何人影响全国共同努力

3月3日下午，越南政府总理范明政主持召开国家打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞指导委员会第32次会议。会议以线上线下相结合方式举行，与22个沿海省市连线。

范明政在发表结论性讲话时明确指出，在根据欧盟委员会的建议解除IUU黄牌警告的工作中，绝不让任何个人或集体的错误影响全国的共同努力，坚决打击IUU捕捞，致力于水产行业可持续发展。

范明政说，过去，在指导委员会的指导下，各部委、地方已部署各项任务和措施，打击IUU捕捞，并取得了许多积极成果。特别是，各地方已持续、经常、不间断地开展相关工作，以实现水产行业可持续发展，助力打击IUU捕捞，并为迎接欧委会第五次检查团做好积极准备。

范明政明确指出要确保："既实现越南水产行业可持续发展，能跟上国家实现两位数增长的总体发展，又要根据欧委会建议解除IUU黄牌警告"双重目标时强调，这既是国家快速可持续发展的要求，也是国家和民族的荣誉与威望，更是为了人民的合法正当利益。

"重要是不让任何个人或集体的错误影响国家的共同努力和水产行业的可持续发展”，范明政强调。

范明政指出，在取得积极成果的同时，越南水产行业仍存在一些不足和限制，必须在本周内集中彻底解决。

范明政要求进一步加强宣传、动员和教育工作，动员人民和企业严肃、积极、务实、有效地参与。同时，要确定水产行业可持续发展、打击IUU捕捞是沿海各省市、乡坊、特区党委和政府重点、紧迫的政治任务，以及周密准备迎接欧盟委员会检查团的工作计划、方案和内容。绝不允许发生与欧盟建议相关的错误。

另外，范明政同时要求各部委行业、机关、地方继续坚决、同步、有效地落实所交付的任务、书记处的指示、政府的决议和政府总理的指示。

范明政强调，整个政治体系弘扬责任精神，下定最高决心；采取坚决、同步、有效的行动；为迎接欧委会检查团做好充足的准备；不让任何个人或集体的错误和缺点影响全国上下关于坚决解除欧委会黄牌警告、推动越南水产行业可持续发展、负责任并深度融入国际社会的决心的共同努力。（完）