政府总理范明政：建设“法律严、业务精、技术通、外语好、形象良”的特警队伍

4月14日上午，越共中央公安党委和公安部在河内举行仪式，庆祝特警力量传统日50周年纪念典礼并荣获第二次人民武装力量英雄称号。越南政府总理范明政出席，越共中央委员、公安部部长苏林大将主持仪式。

越南政府总理范明政在仪式上致辞时强调，特警力量是越南人民公安的重要组成部分，是党和国家相信交付任务的重要革命武装力量，执行捍卫国家安全和维护社会秩序和安全的任务。目前，越南被评价为是一个保持政治稳定、社会秩序和安全，积极主动深广、务实和有效融入国际社会的国家。这些成果离不开包括特警力量在内的人民公安力量的重要贡献。

范明政总理明确指出，在世界和地区局势复杂多变并难以预料的背景下，越南在努力胜利地落实越共十三大决议。包括特警在内的人民公安力量的任务将变得更多、更重、更复杂。

因此，特警力量必须是真正的精锐，拥有良好的专业知识和现代化的武器； 不断革新思想、行动和战术技术；调动综合力量，有效执行任务；为捍卫国家独立、主权、领土完整，维护政治和社会稳定作出贡献；为国家发展营造和平、安全、秩序和纪律的环境。

范明政总理要求特警乃至人民公安力量深刻掌握和保证党对各方面的绝对且直接领导，真正注重党建工作，提高党组织和党员的领导能力和战斗力，决心本着越共中央政治局第12号决议精神，建设一支真正廉洁、强大、正规、精锐、走向现代化的特警力量队伍。

特警队伍乃至人民公安力量需要向党和国家关于特警队伍建设方针政策，关于国家安全和秩序管理的内容和方法，关于为维护国家安全和保障社会秩序安全采取措施等提供战略参谋意见。

特警队伍乃至人民公安力量需要向党和国家关于特警队伍建设方针政策，关于国家安全和秩序管理的内容和方法，关于为维护国家安全和保障社会秩序安全采取措施等提供战略参谋意见。另外，继续革新与提高特警队伍的训练、培训与培养工作质量；定期举行演练，以处理复杂情况；增强力量和战备力。同时建设“法律严、业务精、技术通、外语好、形象良”，政治、思想、道德、组织、人员、业务、行动、后勤、技术等方面技能齐全的特警队伍。（完）