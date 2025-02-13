政府总理范明政：希望与南共市推动贸易合作

13日下午，越南政府总理范明政在会见巴西肉类巨头JBS S.A总裁雷纳托·科斯塔（Renato Costa）和巴西驻越南大使马尔科·法拉尼时已建议推动越南与南方共同市场（南共市- MERCOSUR）自由贸易协定谈判和签署进程。

范明政总理对越巴关系继续走深走实，特别是两国于2024年11月将双边关系提升至战略伙伴关系等感到高兴。目前，巴西是越南在拉美地区最大贸易伙伴，2024年双边贸易额达近80亿美元，同比增长12.2%。范明政表示希望通巴西政府一道推动双边贸易和投资关系更强劲发展，与两国潜力相称。

范明政建议巴西驻越南大使、巴西企业推动越南与南共市自贸协定和两国涉及贸易、投资、劳工、签证、避免双重征税等领域和协定的谈判和签署进程。在此基础上，双方朝着均衡方式加强贸易合作，推动投资，加强双方企业对接，发挥两个经济体之间的优势互补。

范明政总理还介绍了越南的潜力和优势，如出台多项刺激农业发展的政策，人口规模1亿，保持较高和稳定增长，与世界60个重要经济伙伴签署17项自贸协定，物流基础设施快速发展等等。

范明政建议JBS S.A在越南扩大对畜牧、肉类加工等其优势领域的投资合作范围，研究在经济作物、咖啡加工等领域的合作，合作实现市场、产品、供应链多样化，推介其他企业赴越南投资和进行合作。

范明政表示希望越南希望同巴西开展矿产领域的合作，愿为巴西企业进军东南亚市场和同越南签署自贸协定的市场搭建桥梁，同时强调越南将为该集团顺利开展各业务创造便利条件。

雷纳托·科斯塔表示，此次访问的目的在于同各职能机关、各伙伴沟通，了解与越南企业扩大投资合作范围的潜力，满足越南市场的需求。他同时表示希望越南政府继续为集团开展经营业务和扩大投资范围创造便利条件，承诺将继续推进巴西与越南企业之间的对接，推动范明政总理所提及的领域的合作。（完）