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政府总理范明政：山罗省弘扬团结、统一、韧性、自信、坚强的精神
2021年全省GRDP增长2.2%，其中农、林、渔业是一个亮点，增长7.19%；人均收入达4520万越盾/年，比 2020 年增加110万越盾；预算收入达4.25万亿越盾，超额完成任务；公共投资资金到位率达93.8%；出口1.61亿美元，增长43.9%。
山罗省注重推进行政改革，改善投资环境，提升竞争力指数；文化遗产价值得到保护和弘扬；人力资源质量不断提高；治疗卫生服务质量得到改善；做好社会保障；2021年贫困率下降3.28%等。
山罗省继续维护好政治安全、社会治安秩序；做好军事和国防任务；有效开展外交工作，加强与邻国老挝的合作关系。抓好民族、宗教、群众工作，为民族大团结做出贡献。
范明政在会上发表讲话时指出山罗省需要重点克服的部分不足之处，包括战略基础设施，尤其是交通基础设施未能完善；全省发展潜力和优势未能得到充分挖掘。
范明政同时指出该省需要重点抓好的多项任务。山罗要继续贯彻落实越共十三大决议和党的其他决议，抓紧开展重点任务，优先开展影响力巨大的项目和计划。
范明政要求山罗省山罗省弘扬团结、统一、韧性、自信、坚强的精神,推进规划工作，瞄准方向，进而充分挖掘潜力、机遇和竞争优势，促进山罗省早日发展成为西北地区的增长引擎。
* 同日，范明政一行前往山罗省山罗市西北广场胡志明纪念区上香并种植纪念树。（完）