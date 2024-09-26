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政府总理范明政：将平阳省建设成为中央直辖智慧城市
平阳省城市化比例达84%，跻身全国城市化比例较高省市行列；正开展投资建设新城市系统；保障性住房和工人住房5.2万套；集中开发投资新一代工业区。
该省文化社会、教育、卫生和就业等领域取得许多积极成果；做好社会保障和优抚家庭关照工作，劳动工人生活备受关注。
行政改革、数字化转型、数字政务建设、数字经济、数字社会建设等取得积极成果。平阳省省级行政受理信息系统位居全国第一，服务人民和企业指数位居全国第13位。
范明政在听取报告后指出该省存在的一些不足、面临的困难和挑战并指出需发挥的六大经验教训。范明政要求平阳省实现 “3个率先”：率先将该省经济与地区、区域、国家和国际的连接；率先主动发展数字经济、绿色经济、循环经济、共享经济和夜间经济，特别注重经济数字化和绿化；率先积极主动建设新一代工业区，集中创新、立业、创业、科技应用、4.0工业、新一代工业区发展等，注重优质人力资源培训。
范明政希望平阳省在各领域突破、强劲发展，要求尽快建设和万神实施规划计划。特别该省需继续调动一切资源，尤其是公私合作来投资发展同步、配套经济社会基础设施；核心为交通、卫生和教育基础设施，工业区和产业集群基础设施，信息和电信基础设施；将平阳省建设成为中央直辖智能城市。
范明政指出需有限促进增长，抑制通货膨胀，继续更新关于投资、出口和消费等的传统增长动力，有效开发各新增长动力，促进区域，尤其是东南部地区各省和周边省份的互联互通；促进数字化组韩星、绿色转型等等。
在工业领域，范明政要求平阳省发展新一代工业生态系统；促进各工业区转型生态工业区、城市-服务工业区、高技术工业区，优先发展加工工业和辅助工业。
范明政还要求平阳省继续大力发展拳头服务产业和辅助工业，如电子贸易、金融、银行、物流、优质人力资源；继续推进行政改革、数字化转型、改善经营环境等等。
平阳省还需集中发展优质人力资源，出台吸引和重用人才的政策和机制；做好社会保障工作，发展保障性住房，注重土地、自然资源管理、环保、应对自然灾害和气候变化，保护和弘扬各传统价值等等。（完）