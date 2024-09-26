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政府总理范明政：将平阳省建设成为中央直辖智慧城市

9月26日下午，正在平阳省调研的越南政府总理范明政听取了平阳省委常务委员会作关于经济社会发展情况的报告。 据报告，2024年全面该省经济增长速度可达7.28%。今年前9月，出口额达256亿美元；预算收入超5万亿越盾，达预算的77%；公共投资资金拨付率达6.3万亿越盾，达计划的41.2%；吸引外资12亿美元和内资超56万亿越盾。

平阳省城市化比例达84%，跻身全国城市化比例较高省市行列；正开展投资建设新城市系统；保障性住房和工人住房5.2万套；集中开发投资新一代工业区。

该省文化社会、教育、卫生和就业等领域取得许多积极成果；做好社会保障和优抚家庭关照工作，劳动工人生活备受关注。

行政改革、数字化转型、数字政务建设、数字经济、数字社会建设等取得积极成果。平阳省省级行政受理信息系统位居全国第一，服务人民和企业指数位居全国第13位。

范明政在听取报告后指出该省存在的一些不足、面临的困难和挑战并指出需发挥的六大经验教训。范明政要求平阳省实现 “3个率先”：率先将该省经济与地区、区域、国家和国际的连接；率先主动发展数字经济、绿色经济、循环经济、共享经济和夜间经济，特别注重经济数字化和绿化；率先积极主动建设新一代工业区，集中创新、立业、创业、科技应用、4.0工业、新一代工业区发展等，注重优质人力资源培训。

范明政希望平阳省在各领域突破、强劲发展，要求尽快建设和万神实施规划计划。特别该省需继续调动一切资源，尤其是公私合作来投资发展同步、配套经济社会基础设施；核心为交通、卫生和教育基础设施，工业区和产业集群基础设施，信息和电信基础设施；将平阳省建设成为中央直辖智能城市。

范明政指出需有限促进增长，抑制通货膨胀，继续更新关于投资、出口和消费等的传统增长动力，有效开发各新增长动力，促进区域，尤其是东南部地区各省和周边省份的互联互通；促进数字化组韩星、绿色转型等等。

在工业领域，范明政要求平阳省发展新一代工业生态系统；促进各工业区转型生态工业区、城市-服务工业区、高技术工业区，优先发展加工工业和辅助工业。

范明政还要求平阳省继续大力发展拳头服务产业和辅助工业，如电子贸易、金融、银行、物流、优质人力资源；继续推进行政改革、数字化转型、改善经营环境等等。

平阳省还需集中发展优质人力资源，出台吸引和重用人才的政策和机制；做好社会保障工作，发展保障性住房，注重土地、自然资源管理、环保、应对自然灾害和气候变化，保护和弘扬各传统价值等等。（完）

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