政府总理范明政：实施“五个先锋”发展红河三角洲

8月17日上午，越南政府总理、红河三角洲协调委员会（以下简称： “委员会”）主任范明政主持召开委员会第四次会议，审议实施规划的优先任务与工作；评估困难、挑战和障碍，从而提出克服的方向和方案，有效落实《红河三角洲地区规划》，推动红河三角洲地区经济社会持续快速、全面、可持续发展。

2024年前7个月，红河三角洲地区经济社会形势取得多项突出成绩，充分肯定了其对全国经济增长的带动、导向和引领作用。其中，2024年前6个月经济增长达到7.21%，高于全国平均水平；国家预算总收入达521万亿越南盾以上（折合人民币约1488.2亿元），为全国最高，占全国的41%；总收入占全国国家预算总收入的百分比。 今年前7个月出口额超过800亿美元，位居全国第一，占全国出口总额的35%。

会上，各部委、行业、红河三角洲地区省市领导讨论、评估了红河三角洲经济社会发展形势； 阐述跨区域项目实施过程中遇到的一些困难、障碍和挑战；提出机制、特殊政策、资源等，推动红河三角洲继续快速、全面、高质量、可持续发展。

政府总理、红河三角洲协调委员会主任范明政在会议上发表讲话时强调，实施区域规划和发展必须满足人民和企业的合理需求和愿望；严格按照规划同步部署；符合国家、行业、领域、地区和地方总体规划；大力促进民主和集体智慧；科学、有条理、有针对性地组织实施规划。

范明政总理提出红河三角洲地区实现 “五个先锋”，具体包括：创新创业、应用科技和第四次工业革命成果、发展数字经济、绿色经济、循环经济、共享经济、知识经济、夜间经济的先锋；行政改革和权力下放的先锋；以人民和企业为服务中心的先锋；动员一切社会资源实现快速可持续发展的先锋；实施社会保障政策，确保社会公平、进步和环境保护的先锋。

关于重点任务和解决方案，范明政总理强调，红河三角洲地区要重点调整经济结构，重组经济产业，沿着现代化方向转换增长模式，优先发展优势行业和领域；优先投资具有带动性且对经济社会发展直接影响、具有较强的溢出性、具有国际和区域间联系的重点项目；发展电力供应和电网、新能源、可再生能源、灌溉基础设施等。（完）