政府总理范明政：宁顺省需为发展创造新资源、新动力和新空间

在宁顺省调研期间，17日上午，政府总理范明政一行已与宁顺省骨干领导就该省2021年和2022年第一季度任务执行情况和2022年工作方向，政府2018年8月31日颁发关于2018-2023年阶段援助宁顺省经济社会发展、稳定生产和人民生活的特殊政策和机制的第115号决议实施3年结果等举行工作座谈。

据宁顺省领导的报告，2021年，该省经济社会稳定增长，部分领域出现积极变化，该省地区生产总值（GRDP）增长9%，财政收入达4.338万亿越盾，贫困户比例下降4.57%；文化、教育和党建等工作得到关注推进并取得积极成果。

今年第一季度，该省GRDP增长4.18%；工业生产指数同比增长5.3%，贸易、服务和旅游业复苏迹象明显，货物零售额和服务营业收入增长13.4%，游客接待人数达计划的26.9%。

范明政在发表讲话时认为，近期，宁顺省已成为南中部地区经济社会发展的亮点。为了推动宁顺生快速和可持续发展，建议推进该省规划制定工作，把重点放在沿海经济、可再生能源、旅游、战略基础设施和推进行政改革等。

范明政表示，宁顺省旅游，农林渔业，特别是盐、虾、葡萄和苹果，包括风能和太阳能等可再生能源，辅助工业等的发展潜力和优势巨大。30年来，宁顺省已在各领域取得许多全面和重要成就。该省经济潜力出现积极变化，为全国的发展做出日益重要的贡献。

范明政已指出宁顺省未来阶段发展方向和任务，要求该省继续贯彻和有效落实和创新运用党的路线、国家的法律、政府和政府总理的指示来推动该省经济社会发展。

范明政要求宁顺省应紧跟实践，坚持各目标，但需发挥灵活、创新和确保效果精神，充分发挥团结、自立自强的精神，加强分级分权，强化个人责任意识，与此同时加强监督和检查工作；充分利用该省各潜力、优势和机遇，以较大努力和果断行动把挑战变为机遇，化困难为动力。

关于具体任务，范明政要求宁顺省继续有效落实越共十三大的决议，重点为3大突破口和6大核心任务；有效开展落实在该省5年计划、10年战略和越共宁顺省第十四次代表大会决议中提出的各目标和任务；建设独立、自主和主动深度融入的经济，继续有效落实3大国家目标计划。

关于具体发展任务和方向，范明政要求该省应集中发展可再生能源、高档旅游、高新技术农业与加工工业和都市经济相结合等重点领域；更全面发展海洋经济，彻底处理违反IUU的行为；保护和弘扬各民族文化价值，提高人民物质和精神生活，做好国防安全保障。

范明政要求宁顺省继续以突破思维、战略视野推进革新，为快速和可持续发展创造新动力和新空间；最大限度发挥自立自强和向上精神；更充分意识到地区和全国发展中的发展潜力和机遇，从而提出各符合计划和措施。

宁顺省需要有效动员各种资源，尤其是土地、人员、文化历史传统等来推动发展；推进公私合作，提高公共投资资金管理、利用和拨付工作等。此外，该省需集中建设社会经济基础设施，特别注重交通、水利、港口、信息技术等领域的基础设施；根据该省发展条件和需求推进人力资源培训；推进行政改革、改善营商投资环境，有效落实数字化转型计划。范明政强调，宁顺省需推进经济与文化、教育、卫生、环境和谐发展。（完）