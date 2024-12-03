12月3日，正在南方地区视察调研的越南政府总理范明政已视察了隆城航空港项目施工进度和与隆城航空港连接的交通系统。政府副总理陈红河、胡德福陪同视察。

目前，隆城国际航空港项目各子项目正抓紧展开，已完成或提前完成所提出的进入。其中隆城航空港（三号子项目）已基本完成围墙建设和土地平整工作。正在开展航站楼、跑道、停机场等项目。

特别，展开落实政府总理的指导，同奈省正进行隆城机场都市区规划工作，包括龙城机场都市区、隆城县和仁泽县的一部分。

范明政在走进施工现场，慰问工人并送去慰问品后已听取了项目管理委员会、施工承包商、监督咨询单位、各地方和有关单位的工作汇报，旨在核查和解决项目开展过程中面临的困难和障碍。

范明政强调，龙城国际航空港是我国从来最大机场项目，对东南部地区和全国经济社会发展具有特别重要的意义。在政府总理于今年9月对项目实施进度进行视察后，项目施工进度取得许多积极成果，许多项目和工程施工进度取得巨大进展，机场已明显形成。然而，一些工作施工进度仍缓慢，没有巨大变化或没有取得具体成果。

范明政强调了在2025年12月31日之前基本完成隆城航空港项目的目标，认为目前项目施工进度仍分散、不协调，难以完成目标。因此，需更加集中精力，调动各种机械设备、人力资源、物资，同步开展各项目，加强检查、监督、敦促工作，确保工程质量、劳动安全和美术，确保人民群众的生活稳定。

范明政要求交通运输部、投资方、有关部门明确阻止或引起项目施工推迟的个人和组织的责任，按照党的规定和国家的法律严格处理。

范明政要求参加项目的各部门、单位和个人继续发挥爱国主义精神和责任心，做出更大努力，下更大决心，争分夺秒抢工期，力争提前完成各工程和整个项目。（完）