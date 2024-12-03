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政府总理范明政：在2025年内基本完成隆城航空港项目
目前，隆城国际航空港项目各子项目正抓紧展开，已完成或提前完成所提出的进入。其中隆城航空港（三号子项目）已基本完成围墙建设和土地平整工作。正在开展航站楼、跑道、停机场等项目。
特别，展开落实政府总理的指导，同奈省正进行隆城机场都市区规划工作，包括龙城机场都市区、隆城县和仁泽县的一部分。
范明政在走进施工现场，慰问工人并送去慰问品后已听取了项目管理委员会、施工承包商、监督咨询单位、各地方和有关单位的工作汇报，旨在核查和解决项目开展过程中面临的困难和障碍。
范明政强调，龙城国际航空港是我国从来最大机场项目，对东南部地区和全国经济社会发展具有特别重要的意义。在政府总理于今年9月对项目实施进度进行视察后，项目施工进度取得许多积极成果，许多项目和工程施工进度取得巨大进展，机场已明显形成。然而，一些工作施工进度仍缓慢，没有巨大变化或没有取得具体成果。
范明政强调了在2025年12月31日之前基本完成隆城航空港项目的目标，认为目前项目施工进度仍分散、不协调，难以完成目标。因此，需更加集中精力，调动各种机械设备、人力资源、物资，同步开展各项目，加强检查、监督、敦促工作，确保工程质量、劳动安全和美术，确保人民群众的生活稳定。
范明政要求交通运输部、投资方、有关部门明确阻止或引起项目施工推迟的个人和组织的责任，按照党的规定和国家的法律严格处理。
范明政要求参加项目的各部门、单位和个人继续发挥爱国主义精神和责任心，做出更大努力，下更大决心，争分夺秒抢工期，力争提前完成各工程和整个项目。（完）