政府总理范明政：在获取金融、信贷方面不让任何人掉队

2月24日下午，越南政府总理、国家普惠金融指导委员会主任范明政主持召开指导委员会第三次会议，评估2020—2025年阶段国家普惠金融战略实施成果，并研究部署2026—2030年阶段战略方向。



在听取关于2020—2025年阶段战略实施成效、存在问题及原因分析的报告后，范明政基本同意2026—2030年阶段国家普惠金融战略草案，并就完善相关内容提出指导意见。



范明政总理在会议上发表讲话。图自越通社

范明政强调，新阶段战略必须继续保障各类群体平等、便捷地获取金融和信贷服务，在发展进程中不让任何人掉队，重点关注农村、偏远地区、边境和海岛地区居民，贫困户，中小企业、合作社和个体经营户，妇女、弱势群体及少数民族同胞等。



关于2030年目标，范明政要求明确若干核心指标，包括95%的15岁及以上人口在银行或其他获准机构开立交易账户；非现金支付交易总额达到GDP的30倍；至少30%的成年人在信贷机构拥有储蓄；至少30万家中小企业在信贷机构拥有未偿还贷款；服务农业和农村发展的信贷余额占经济体信贷总余额约25%；至少75%的成年人在国家银行信贷信息系统中拥有信贷历史记录；保险业保费收入规模相当于GDP的3.3%至3.5%。



在任务和解决方案方面，范明政指出，要完善法律框架和政策体系，为实现普惠金融目标营造有利环境；发展多样化金融产品和服务供给主体，拓展现代化分销渠道，确保重点对象以合理成本便捷获取和使用金融服务。



同时，要加快建设和完善数字金融基础设施，推动普惠金融发展；在全国范围内部署国家金融教育计划和数字公民计划；加强金融消费者权益保护；推进可持续金融、气候金融与普惠金融协同发展；强化信息安全、网络安全和个人数据保护等配套措施。



范明政责成国家银行担任指导委员会常设机构，并要求各部委、机关制定具体实施方案，细化职责分工，做到“六个明确”：明确岗位、明确任务、明确责任、明确权限、明确时间、明确结果。指导委员会成员要主动履职尽责，合力推动国家实现快速、可持续发展，不断提升人民生活质量和幸福水平。（完）