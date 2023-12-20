政府总理范明政：国防学院要积极参与国防政策与实践研究总结工作

值此越南人民军成立79周年（1944.12.22-2023.12.22）暨全民国防日34周年（1989.12.22-2023.12.22）之际，12月20日下午，越共中央政治局委员、越南政府总理范明政探访国防学院并与国防学院领导举行工作会议。越共中央政治局委员、越南国防部部长潘文江大将；越南政府办公厅领导代表和越南国防部领导代表一同参加此项活动。

国防学院院长陈越科上将在向范明政总理汇报学院情况时表示，国防学院是越南国家和越南军队的教育、培训、科研和国际合作的领先中心。经历了47年的建设与发展，国防学院培养了数万名军队高级军官；为其他国家军队高级军官提供训练、培训；为世界许多国家的国防官员组织培训课程。

国防学院不断努力，奋发图强，团结一致，克服困难，积极进取，主动创新，继续把学院建设成为重点学院和领先全国、与本地区并驾齐驱的军事训练与培训、科学技术研究、国际合作的先进且现代化中心。

越南政府总理范明政在对国防学院军官和讲师进行指导时强调，建设祖国和保卫祖国是越南民主共和国成立至今贯穿我国整个革命事业的两项战略任务。因此，加强国防安全、坚决保卫祖国，是一项重要的经常性任务，同时提出了需要建设一支革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军队的要求。

范明政总理表示，我们党和国家已明确指出，紧密结合并同步展开各项任务，其中以经济社会发展为中心，以党的建设工作为关键，以文化发展为精神基础，保障国防、安全是经常性的重要任务。

范明政总理指出，建国卫国事业提出了越来越高的要求。因此，国防学院必须认真贯彻且有效落实党和国家关于军事、国防与安全的主张和政策。

今后一段时间，政府总理范明政要求国防学院要积极参与国防政策与实施实践研究总结工作；谱写国防军事理论，参与党的理论建设；反腐败；着力更加深入、更加深刻地研究马克思列宁主义与我国当前实际和千年历史文献传统的关系。

国防学院要提高培训教育质量，积极为建设和提高新时代党、国家和武装力量的干部队伍素质作出贡献；大力推动军事外交和国际合作，为贯彻落实党和国家的外交路线与政策作出贡献。

值此12月22日越南人民军建军节之际，政府总理范明政祝贺并表示相信国防学院继续发扬传统，克服局限性和不足，充分准备装备和知识，圆满完成党、国家、军队和人民所赋予的任务。（完）