政府总理范明政：国家鼓励各经济成分按照市场机制发展社会保障性住房和工人住房

8月1日上午，越南政府总理范明政主持召开促进工人和低收入人群社会保障性住房会议。设在政府总部会议主会场与全国19个省市的分会场视频连线。

范明政在会议上发表讲话时强调，在党和国家的领导、政府和政府总理的指导和调控，整个政治系统、各级和各行业，特别是各地方的积极参与下，各家企业已完成数百个社会保障性住房和工人住房项目，帮助数十万户低收入家庭和工人家庭改善住房和具有安全住所。

范明政同时指出实施社会保障性住房过程中面临的困难和存在的不足之处，如工人住房和社会保障性住房政策机制中部分内容不切合实际。国家预算仍未安排保障性住房优惠贷款。许多地方未关注社会保障性住房、工人住房等等。

范明政强调，发展社会保障性住房和工人住房是经济社会发展政策的重要内容之一。发展包括社会保障性住房和工人住房在内的住房是国家、社会和人民的责任。国家鼓励各经济成分按照市场机制发展社会保障性住房和工人住房，同时出台城镇低收入人群、工业区工人住房支持政策，从而实现政治稳定和做好社会保障工作。

范明政表示，各地方社会保障性住房和工人住房发展需与住宅房地产市场发展并行，符合地方每个阶段的住房发展计划，遵守关于住房的法律。范明政同时强调，社会保障性住房发展不仅是党、国家的工作，而且还是整个政治系统、企业和人民的责任。

为了成功实现低收入人群、工人和劳动者住房发展目标，范明政要求各部门、行业和地方按照其职责集中解决发生的困难，简化实施社会保障性住房项目的行政手续。

范明政要求各部门、行业和地方领导核查各社会保障性住房项目、土地面积和住房发展计划，在8月15日前向政府报告。建设部同有关部门配合在8月内起草从现今到2030年投资兴建100万套社会保障性住房的提案并递交政府审议通过。

范明政责成计划与投资部、财政部、自然能资源与环境部、建设部和各家银行等按照其职责积极参加社会保障性住房、工人住房和低收入人群住房发展工作。（完）