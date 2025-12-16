政府总理范明政：周密筹备开工、落成234个工程项目 总投资超过340万亿越盾

12月16日上午，政府总理范明政主持召开政府常务会议，与各部门和各省、中央直辖市就筹备同步举行庆祝越南共产党第十四次全国代表大会的一批规模大、意义重大的工程和项目开工、落成典礼进行讨论。



落实政府总理的指示，建设部已提议各部门、各省和中央直辖市人民委员会以及各集团、总公司登记并做好庆祝越南共产党第十四次全国代表大会的一批规模大、意义重大的工程和项目开工、落成准备工作。



截至2025年12月14日，建设部已汇总全国34个省和中央直辖市共234项具备开工、落成和技术通车条件的工程和项目。其中，新开工项目148项；落成、技术通车项目86项；涉及各部门的项目38项，各集团、总公司的项目39项，各地方项目157项。上述工程和项目总投资额超过340万亿越盾，其中，国家资金项目96项，资金规模超过627万亿越盾；其他资金来源项目138项，资金规模超过2790万亿越盾。



按计划，工程和项目开工、落成典礼将于恰逢全民抗战日79周年（1946年12月19日—2025年12月19日）的12月19日上午举行。活动采取现场与线上相结合方式，在79个分会场同步进行。主会场设在河内，在各省和中央直辖市设11个分会场，并通过线上方式连线67个工程和项目分会场，同时与已登记的各部门和地方的其他工程和项目实现联通。



会议场景。图自越通社

在听取与会代表就相关问题的讨论后，范明政作会议总结发言时要求各位副总理进行具体指导；要求建设部作为常设机构，牵头并与政府办公厅、越南电视台以及有关部委、行业和地方密切配合，继续审核具备开工、落成和技术通车条件的工程和项目清单，审查时间、地点和组织形式，做好工程和项目开工、落成典礼的各项准备工作。



特别是，各有关方面要严格按照规定认真核查开工、落成手续，做好场地准备、后勤技术保障、物资条件以及安保和安全工作；制定详细方案，落实礼仪、竞赛表彰等工作，按照明确责任人、明确任务事项、明确时间节点、明确成果目标、明确权限范围、明确责任落实等六个明确的精神精心组织、周密安排尤其是河内主会场的组织工作。



政府总理指出，在推进规模较大的工程项目开工、落成的同时，也要重视社会民生工程和项目的开工、落成与实施，例如为近期因自然灾害受损的群众建设和修缮住房。这有助于彰显本次活动的人文意义：在促进发展的同时，党和国家始终关心社会保障工作，不让任何人掉队；一切为了国家快速、可持续发展，为了人民群众温饱幸福的生活。（完）