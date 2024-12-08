7日下午晚些时候，政府总理范明政会见了越南新任驻外使节。政府副总理兼外交部部长裴青山参加活动。

外交部副部长阮明宇在见面会上表示，近期，越南任命了26名大使和首席代表赴48个国家和一个国际组织履新。他们都是经验资深、长期从事外交工作的外交干部。

范明政表示，这是各位新任驻外使节的巨大荣幸，同时也是党、国家和人民信任向他们交付的光荣任务；相信各位专业、经验资深、业务精、为外交部门做出巨大贡献的外交官将完成好自己的重大任务。

范明政强调，外交成功将助推、致使内部稳定和发展。因此，外交工作需紧跟路线，但也需灵活，需要利益和谐的精神上展现出越南文化、真诚、求是和尊重。双边外交关系好坏取决于大使的重要作用。

范明政在见面会上也向新任驻外使节介绍了越南实施革新40年来取得的成就，重新提及越共十三大所确定的6大任务和三大突破口，强调外交、对外工作需要集中推动政治、外交、经贸、投资、文化和民间交流、侨务、公民领事保护等工作全面发展。

范明政要求新任驻外使节继续开展、具体化越共中央政治局、书记处、政府、外交部的路线和指导意见，尤其是关于越共十三大的决议、中央书记处第15号指示、政府关于经济外交工作的第21号决议等文件中各经济和发展核心。

范明政要求新任驻外使节要领导指导和是维护越南驻外大使馆、代表机构内部团结统一的核心，要求外交部、有关部门继续研究、确保向越南驻外大使馆、代表机构最好服务党和国家对外路线提供最好基础设施和优惠政策制度。（完）