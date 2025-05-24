政府总理范明政：原国家主席陈德良是为国家革新和发展事业作出诸多重要贡献的领导人

范明政在文章中表示，原国家主席陈德良是一个受人尊敬的模范技术领导人、优秀的科学家，一生为国为民鞠躬尽瘁。

陈德良生前无论担任什么职务，都为国家做出了巨大的贡献。 1992年至1997年担任越南政府副总理期间，他和政府领导班子指导制定了推动国家革新和深度融入国际社会的重要政策和方针，特别是有效克服了1997年至1998年亚洲金融危机造成的负面影响。他曾多次强调：“我们要建设一个真正民治民有民享的国家；一切权力都要为人民利益服务。”

关于国防安全，原国家主席陈德良在担任国家主席、国防安全理事会主席期间，指导制定了许多重要的国防安全战略、计划和政策，其中东海与岛屿计划是具有短期和长远特殊意义的计划。原国家主席陈德良指导在越南大陆架建造首批DK海上高脚屋，建议在岛上择地建设船舶港口，服务经济发展。他指导政府边界委员会顺利谈判 越南与泰国、马来西亚的海上专属经济区边界划分、越南与印度尼西亚的大陆架边界划分以及 南部海域（FIR-HCM）空中交通管制区。特别是在外交领域，作为国家主席，他为提升越南在国际舞台上的地位，扩大和发展与各国、各地区和多边组织的友好合作关系作出了贡献。

文章指出，原国家主席陈德良在担任所有职务期间一向把国家和人民的利益放在首位，他一向寻求和采取有效的机制、政策和措施，服务经济社会发展，改善人民的物质和精神生活。

文章指出，原国家主席陈德良的一生和事业留下的遗产、重要贡献和深刻经验今天仍具有现实意义，特别是在推动组织机构精简革命和越共中央政治局“四大支柱”政策实施过程中，使国家稳步迈入发展、繁荣、文明、富强的腾飞纪元，正如苏林总书记所肯定的那样。（完）