政府总理范明政：加快推进平阳省和谐、包容和可持续发展不让任何人掉队

政府总理范明政于12月3日就平阳省2022年经济社会发展情况和2023年及以后几年工作任务部署同平阳省主要领导干部举行工作会议，重点讨论平阳省公共投资资金到位进度、落实3大国家目标计划和平阳省重点交通工程项目。

据报告，2022年平阳省地区国内生产总值（GRDP）预计增长8.29%，地区人均收入为1.7亿越盾（约合7000美元），经济结构发生了积极变化，工业、服务业比重达90%。工业生产指数（IIP）增长 8.9%。地方财政收入达近62万亿越南盾，超过预算的3%。进出口总额达近615亿美元，贸易顺差额约达100亿美元。 全省社会文化、对外交往、民生保障等工作取得了积极成效，社会治安秩序稳定。

政府总理范明政对平阳省所取得的成就，尤其是在招商引资领域取得的进展给予好评。他强调，平阳省具有许多独特优势，发展潜力巨大，汇聚了发展工业、服务业的各项要素，有望成为越南东南部地区乃至全国重要的增长引擎。

范明政总理同时指出了平阳省发展中存在的不足，尤其是公共投资资金到位进度缓慢、人均病床数和医生数较低等。

关于今后工作任务，范明政总理指出，平阳省应加快推进和谐、包容和可持续发展，不让任何人掉队。构建具有韧性的经济格局，加快一体化进程，扎实做好保障和改善民生工作。

平阳省各行各业必须充分发挥内在力量，利用外部资源，灵活创新领导、指导工作，促进分级分权，加强检查监督，采取有力措施，为企业排忧解难，促进市场多样化，加大招商引资力度，创造更多就业机会。与此同时，全力解决药物、医疗设备短缺问题，促进新冠疫苗接种以及局部地区汽油短缺等问题。

政府总理范明政表示相信本着不断奋发努力精神，平阳省党委、政府和人民将在2023年取得更大成就，为祖国繁荣昌盛，人民幸福安康作出贡献。（完）