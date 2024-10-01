政府总理范明政：创新是越南在新纪元实现发展的重要因素

10月1日上午，越南政府总理范明政出席了2024年越南创新日活动和国家创新中心（NIC）成立5周年庆典。活动上，范明政已公布将每年10月1日定为国家创新日的决定。

该活动由计划与投资部在河内和乐高科技园区国家创新中心举行，吸引各中央部门，各省市领导；各国驻越外交使节、国际组织驻越代表；国内外研究、培训、协会代表，科学家和企业代表以线上和线下方式出席。

国家创新中心成立于2019年10月2日，主要任务是助推国家创新生态系统发展，为基于科技发展推进增长模式革新做出贡献。中心已制定支持中小型企业的创新政策，制定创新优惠政策和机制；发展越南创新生态系统；援助各家企业获取各援助资金，参加发展越南高质量人力资源。此外，国家创新中心还同谷歌、Meta等大伙伴配合开展各培训计划等等。

5年来，国家创新中心已援助和孵化超1000家初创企业，援助连接超1500家创新创业企业；通过30个计划、项目和活动开展培训活动。中心已建立遍布20个国家和地区的10个成员网络，成员数量近2000名，开展涉及人工智能、半导体、环境技术、智慧城市、智能工厂、卫生技术、绿氢、数字内容和网络安全等9大领域的活动。

为了发挥所取得的成果，今后，国家创新中心将继续参加制定政策机制，发展支持企业生态系统，发展人力资源，有效运行设在河内和和乐高技术的两个国家创新中心。

范明政在活动上发表讲话时表示，党和国家一直以来特别关注科技和创新，将其视为快速、可持续发展的第一国策。越共十三大已强调了大力发展科技和创新，创造突破口，提升经济体的产能、质量、效果和竞争力。

范明政表示，截至目前，越南创新企业约4000家，投资基金208个，孵化园84个，促进经营组织35个，创新中心20个，越南创业生态系统在世界100个国家中位居第56位。河内和胡志明市已跻身全球创业城市前200。2024年越南全球创新指数排名第44位，2024年政务发展指数在193个国家中排名第71位。

范明政指出，创新的重要作用日益明显，真正成为科技发展乃至国家发展战略中举足轻重的动力，是快速、可持续发展的钥匙。创新是不可逆转的客观因素。对越南来说，这是在发展新纪元推动越南数字化转型、绿色转型、可持续发展的特别重要因素。

范明政同时指出推动创新的三大观点：创新需成为战略选择、客观要求、核心任务，推动工业化、现代化、快速和可持续发展的第一优先；创新需以人民、企业为中心、主体、目标、动力和主要资源，特别是国家未来主人的年轻一代；创新需敢想、敢当、敢行动、敢冒风险，战胜自己，敢投身于国家、民族的利益，国家灿烂的未来。

范明政同时提出各总体任务和目标：完善体制；投资发展基础设施系统；发展高质量人力资源；吸引财政投资资金；提高国家治理效力和效果；大力推动国际合作；深入、有效融入国际等。

范明政要求实施一些助推越南创新的具体任务和措施，表示政府将集中指导核查、完善战略、机制、政策和解决方案，旨在大力推动创新，维护企业、投资和人民的正当和合法权益。

范明政呼吁企业、人民积极、切实参与各项创新、创业活动，帮助越南赶上世界各国。政府、各部门、地方始终倾听各意见和建议，从而核查、修正、完善相关法律、机制和政策。

范明政希望和建议科学家付出更多努力，创造更多高效产品；建议各所大学、研究院为科学人员创造基础设施、设备、实验室、待遇政策等方面的便利条件。

范明政希望各国、各国及资质和伙伴帮助完善相关体制、优惠金融机制、技术转让、人力资源培训、治理科学和有效开展越南创新过程。

值此之际，范明政还宣布以每年10月1日定为国家创新日；要求科技部牵头，同有关部门和机关办理必要手续并按规定组织实施。

在主要活动开始前，范明政和代表们已参观了世界领先技术集团的技术产品展示活动。特别是越南Viettel、 Sovico Group、 CT Group、 T&T Group,、Thaco、 FPT和 MoMo等率先实施创新的集团你和企业技术产品和技术解决方案展示活动。

活动上，参加由国家创新中心和Meta集团联合举行的2024年越南创新挑战赛的5个最佳解决方案获政府总理表彰。其中，3个涉及人工智能领域，2个涉及半导体领域。

范明政还向为国家创新中心创新发展做出积极贡献的个人和组织授予奖状；见证国家创新中心与Nvidia,、Qualcom、 Intel和 Visemi等大创新集团关于人工智能发展和半导体领域的合作协议。（完）