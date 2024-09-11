政府总理范明政：全社会携手应对和克服暴雨洪涝灾害带来的不利影响

据统计数据，截止9月11日15时，第三号台风、暴雨和山体滑坡导致296人死亡和失踪。范明政向遭受第三号台风严重影响的家庭、机关、单位和地方转达了越共中央总书记、国家主席苏林的慰问。

据预测，北部许多省市暴雨和洪水形势仍然复杂，本着“将人民群众的身体健康和生命安全放在第一位”，“不让任何人挨饿、受冻、无处安身”的精神，范明政要求各部门、行业和地方政府以及整个政治体系共同多措并举做好暴雨洪涝和山体滑坡抢险救灾和恢复工作。

范明政指派了副总理和多位部长赴各地直接指导暴雨、洪水和山体滑坡的应对工作；要求各部委和地方集中开展搜救工作，对伤者进行治疗，快速恢复稳定；同时想方设法向受灾地区提供粮食、食品、饮料、药品等必需品，预防环境污染和疾病，支持人民群众和企业恢复生产经营和生活。

范明政总理主持会议。图自越通社

另外，范明政要求严密检查堤坝和水库的情况；检查与监测面临山体滑坡和山洪爆发风险的地点；紧急将人民从高风险地区送到至安全地点。促进工业生产经营设备、物资、原材料供应；调控市场，提供足够的民生物资，避免短缺，避免囤积居奇、涨价；准备种子并制定支持农业生产恢复的政策。与此同时，促进服务于生产经营活动的设备、物资、原材料供应；调控市场，确保货物重组，避免囤积、涨价现象等。

各机关、地方核查，对损失进行统计；削减行政手续，尽快向人民群众、各机关和地方开展台风后抢险救灾工作提供援助；在紧急情况下，引导办理采购手续，让各机关、地方拥有救灾设备、工具和物资；密切监察，避免消极现象发生。

范明政要求新闻媒体在加大暴雨洪水演变宣传报道的同时，引导人民群众防灾、救灾，恢复生产生活秩序的技能。计划与投资部制定第三号台风、暴雨、山体滑坡和洪水救灾、恢复重建计划。其中提出援助人民群众、企业、个体工商户、合作社恢复生产、经营的政策和机制；对受影响的机关、地方的政策机制；恢复因台风、洪水和山体滑坡灾害受损的基础设施修复政策等。特别推出最大限度动员国家、人民、企业和全社会的资源来开展因台风残余环流造成的暴雨洪水、山体滑坡等的机制。（完）