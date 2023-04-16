政府总理范明政：全国为胡志明市、胡志明市为全国

16日上午，越共中央政治局委员、政府总理范明政主持了政府常务委员会和胡志明市市委常委会关于化解当地经济社会发展面临困难的工作会谈。

胡志明市市委的报告显示，2022年尽管遇到重重困难，胡志明市党委、政府和人民已努力攻坚克难并在各个领域上取得了重大成就，对国家革新与发展事业、融入国际社会进程做出巨大贡献。具体，地区生产总值（GRDP）增长9.03%，超过全国平均水平；财政预算收入逾471万亿越盾，占全国的30%，位居全国第一位。人均收入达6770美元；吸引外资565亿美元，出口额达495亿美元（并列全国第一）。

然而，2023年第一季度，胡志明市经济发展遇到诸多困难，GRDP同比增长0.7%，社会消费品和服务零售总额增长4.7%；旅游收入同比增长77.2%。全市引进外资达近4.98亿美元，同比增长22.4%。新设立企业增加7.08%。财政预算收入约达124.796万亿越盾，完成全年计划目标的26.6%等。

另一方面，企业生产经营活动也面临较多困难，增速放缓，导致全国经济增长引擎带动作用有所减弱。

2022年，政府总理向胡志明市交付25项任务，至今已完成21项，其余4项已经接近完成。

胡志明市提请政府总理批准成立政府工作组，负责研究胡志明市实现突破性发展的动力和机制；指导尽快开展地区和跨区域重点交通工程等。

会上，参会代表集中讨论、分析和评估胡志明市经济社会发展情况；核查日前签发的文件落实情况以化解各个领域遇到的困难；提出胡志明市经济社会发展的灵活有效措施；解答胡志明市的意见和建议等。

范明政强调，胡志明市在政治、经济、社会、国防安全和外交中具有特别重要的地位并起着举足轻重的作用；是南部重点经济区的大型城市和火车头；大型经济文化、教育培训、科学技术、革新创新的中心；融入国际社会的窗口；是南部地区和全国的增长引擎等。

范明政指出，当前世界形势继续复杂多变，对全球经济的复苏和增长产生负面影响。越南经济开放度较高，因此将要面临内外部双向风险挑战。

在此背景下，范明政要求胡志明市切实帮助人民和企业纾困解难；特别是坚定不移地落实稳宏观、控通胀、促增长、确保经济运行在合理区间；全力以赴维护独立、主权和领土完整；维护社会治安秩序等。

与此同时，密切关注国内外形势变化，采取灵活有效的措施；贯彻落实中央、政治局、书记处、政府、国会的决议以及政府的指示；强化助企助民，促进生产经营，创造更多就业机会，开发新产品，推进市场、产品和供应链多元化发展，加快推进革新创新进程并加大科技应用力度等。

范明政强调，目前既要处理短期问题，又要处理长期问题。为人民、企业、房地产市场、企业债券解除困难是当务之急；此外着力营造公平营商环境；深入推进行政审批制度改革；积极促进数字化转型等。

范明政要求各部门、机关和政府成员本着“全国为胡志明市，胡志明市为全国”的精神主动配合并协助胡志明市抓好各项任务落地落实，实现快速可持续发展等。（完）