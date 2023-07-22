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政府总理范明政：党、国家和人民永远感恩回馈对革命有功人员
表彰大会上，与会代表已重温了豪迈的战争岁月，老前辈们为国家独立、自由做出的贡献和牺牲，缅怀为祖国“和平、独立、自由”而英勇斗争、不惜牺牲，把青春奉献给祖国的英烈。
76年来，落实胡伯伯的教导，党、国家和人民一直关注，做好对革命有功人员和其家人的感恩回馈政策。针对革命有功人员政策和法律系统逐步完善，革命有功对象日益扩大，优惠制度日益提高，确保公正和赢得社会共识。
政府总理范明政在表彰大会上发表讲话时强调，在党和民族革命征程，尤其是争取民族独立、实现国家统一残酷的斗争、捍卫祖国边疆和执行国际任务等岁月里，一代又一代越南人已以“没有什么比独立和自由更可贵”渴望和信心、“为祖国决胜而决死”精神已勇敢冲锋到战场，英勇斗争，为实施建设和捍卫祖国，为人民平安和幸福而不惜牺牲。
范明政激动说，战争硝烟已散尽，国家取得独立和实现统一，但许多悲痛仍存在。许多母亲已失去其儿女，荣军们身体上的伤口在天气异常时仍复发。橙毒剂之痛依然存在等。因此，76年来，党、国家特别关注领导和指导做好知恩回馈工作，颁布多项对荣军们、烈士家属、革命有功人员具有切实意义的支持政策和主张，将落实这些政策和主张视为红药政治任务。
范明政要求各级、各行业和地方继续落实好党的主张、国家法律和政策，进一步推进荣军、烈士家属、革命有功人员关照工作，集中大力发挥饮水思源、喝水不忘挖井人传统，贯彻和有效落实越共十三大的决议和中央书记处关于加强党对革命有功人员工作的领导的指示和革命有功人员优惠法令。
范明政同时希望全国革命有功人员、与会代表继续发挥自立自强传统，继续贡献智慧和力量，成为年轻一代学习借鉴的好榜样。
表彰大会上，范明政已向各位英雄母亲、荣军、革命有功人员送去礼物。
当天上午，范明政走访慰问了顺化市革命有功人员和越南英雄母亲。（完）