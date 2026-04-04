政府总理范明政：克服“逆风”，引领经济社会“航船”安全靠岸

越南政府总理范明政4月4日在2026年3月政府例行会议暨政府与各地方视频会议上致总结讲话时强调，在过去任期内，机遇、顺利、困难、挑战相互交织，政府坚定不移克服多重“逆风”，引领国家经济社会“航船”安全靠岸。



在动荡世界中保持定力



会议评估，2026年初几个月，世界形势出现许多复杂、难以预料的新变化，但得益于整个政治体系、人民和企业界的决心，在以苏林总书记为首的中央政治局、中央书记处的领导下，2026年第一季度经济社会形势总体在各领域保持积极、全面发展势头。



2026年第一季度GDP增速预计同比增长7.83%，高于2025年第一季度，其中34个省市中的23个省市第一季度GRDP增长达到8%以上。宏观经济大局基本稳定，通货膨胀得到抑制，国民经济综合平衡。居民消费价格指数（CPI）第一季度平均同比上涨约3.51%。



第一季度，国家预算收入达829.4万亿越盾，完成预算的32.8%，同比增长11.4%；进出口总额达2495亿美元，同比增长23%；全社会投资资金达744.7万亿越盾，同比增长10.7%；外商直接投资资金达152亿美元，同比增长42.9%，实际到位资金预计达54亿美元，同比增长9.1%等。



范明政在总结讲话中指出，从年初至今，政府和政府总理集中指导各部委、地方同步、坚决、灵活地落实各项任务和措施。为越共十四大、第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表换届选举等国家重大事件顺利举行做好充分准备；继续集中建设完善机制体制，推进行政审批制度改革，优化投资营商环境；坚决落实促进增长达10%以上的各项措施，保障能源安全。

会议现场。图自越通社

与此同时，集中解决生产经营活动的困难障碍；确保两级地方政府模式运行通畅；注重保障和改善民生，提高人民生活水平，特别是发展保障性住房；做好国防、安全、对外工作，深度融入国际社会；维护和平、稳定、合作与发展的环境。



回顾突出成就时，范明政表示，许多国际组织和专家继续高度评价越南经济的成果和前景。东盟与中日韩宏观经济研究办公室预测，越南是地区增长最快的经济体之一。



在分析所存在的不足及其原因、经验教训和预测未来形势后，范明政要求各部委、地方注意对国家负面影响的因素，特别是中东及世界其他地区依然复杂的冲突；继续掌握形势，及时、灵活、有效地作出政策反应。



坚持两位数增长目标



范明政强调，必须坚持 “两位数”增长目标，同时保持宏观经济稳定，抑制通胀率。因此要求各部委、地方集中明确突破性动力，提出具体措施，明确责任分工，以实现这一目标。



其中，坚决推进公共投资，确保项目资金到位率达到100%；抓紧批准、实施科技、创新、数字化转型、绿色转型的计划和项目；加快推进连接中国的铁路各项目2、3号标段动工建设。



范明政要求刺激国内消费，大力发展国内市场；推进核查完善体制，削减行政审批流程，促进社会投资，特别是私人投资和有选择地吸引外资。



要完成上述任务，范明政指示各部门各地区紧贴实际，准备好指导调控的方案和情景。其中，必须有“扭转局面、转换状态”的突破性措施，以抓住机遇，促进各领域发展。提高预测能力、自主能力，提升经济体的竞争力和韧性；落实好民生政策；巩固、加强国防、安全、对外工作等。



关于具体任务，范明政要求为第十六届国会第一次会议做好充分准备。同时，集中颁布已生效的国会各项法律、决议的实施细则；核查、确定体制障碍和瓶颈。集中保障国家当前和长期的能源安全，特别是保障原油、天然气供应，4月5日前完成提交政府的报告，以便国家主席呈请国会批准《越俄政府间核电站建设协定》。



各部委、地方采取有力措施，确保房地产市场安全、健康、可持续发展；发挥国家住房基金效益，促进保障性住房建设。



为促进增长，范明政要求焕新传统增长动能，大力推动新增长动力；集中解决生产经营活动的困难；加强反腐败、反浪费、反消极工作；抓紧解决长期停滞项目，以释放资源、促进增长。



范明政表示，苏林总书记近期提出河内建设“社会主义坊或乡”试点模式，建议每个省市建设一个社会主义乡、坊模式，以便向全国推广。



各部委要为从2026-2027学年起统一使用一套教科书做好充分准备；在全国大力推行电子健康档案和电子病历；根据路线图，每年至少为民众组织一次体检或免费筛查。



范明政强调，在过去任期内，困难挑战多于机遇，但政府已克服多重“逆风”，引领国家经济社会“航船”安全靠岸。



