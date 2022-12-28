政府总理范明政：保持抑制通货膨胀与促进经济增长均衡和处于合理区间

12月28日，政府总理范明政出席越南国家银行2022工作总结和2023年工作计划部署会议。会议以线上和线下相结合方式举行。

范明政在会议上发表讲话时已回顾了2022年越南经济社会发展取得的成果，其离不开国家银行的积极和重要贡献。

范明政表示，银行业与社会生活许多领域有关。特别，银行业的发展是基于居民和企业；企业和居民的发展是基于银行业的支持。

范明政强调了越南国家银行和银行业在2022年取得的6大显著成果。其中包括主动、灵活、及时地实施货币政策，将财政政策与其他宏观政策和谐配合，有助于抑制通货膨胀，维持宏观经济稳定，促进增长处于高位。银行业努力开展信贷产品多样化的措施，援助企业和居民纾解困难，恢复生产经营。国家银行注重核查和完善关于银行和货币的体制，确保进度和质量；继续率先推进数字化转型。货币和银行领域的国际合作取得许多突出成果，有助于提高越南在各金融机构和国际货币组织中的作用。

关于明年的工作计划部署，范明政表示，银行业在2023年和后续各年的任务就是确保货币安全和系统安全，确保公开、透明、安全和健康发展，确保人民、企业和有关主体的正当权益，确保在任何情况下银行系统流动性畅通。

范明政要求银行业研究，确保汇率与利率、抑制通货膨胀与促进经济增长均衡和处于合理区间，既确保灵动性、信贷增长合理、高效，银行业安全，财政和货币安全，又有助于纾解生产经营面临的困难。与此同时加强监察、监督工作，确保系统公开、透明和安全；推进信贷组织系统重组与坏账处理并行；大力促进数字化转型与提高拂去质量，确保安全；集中援助绿色发展，循环经济、数字经济，援助创新和中小型企业。

范明政建议继续完善关于货币银行的体制、机制和政策，从而制定同步法律系统，促进货币和信贷市场以及银行活动安全、健康、有效和可持续发展。

银行业继续有效开展信贷机制和政策，有助于援助人民和企业纾解困难，促进生产和经营；及时同各部门配合，纾解各困难和不足，以有效开展从国家预算的利率支持计划；注重生产经营，尤其是优先领域的信贷投放；抑制风险领域的信贷，促进发展消费信贷，减少高利贷和信贷罪犯等。

范明政还建议银行业继续保持率先推进数字化转型，及时满足经济需求的行业；继续落实好宣传工作，有助于巩固社会的信心和凝聚社会共识；加强银行业人力资源培训和引进人才工作。

据越南国家银行行长阮氏红的报告，2022年，银行业已为国家经济社会发展做出重要贡献，有助于巩固宏观经济。有助于将通货膨胀抑制在低水平，经济高速度复苏。（完）