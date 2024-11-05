政府总理范明政：企业、企业家同国家并肩同行迈入民族奋勇向前的新纪元

20年来，越南“国家品牌”计划已成为政府唯一、特殊和长期的贸易促进计划，旨在树立越南优质货物和服务国家的形象，增加国家和越南人自豪感和吸引力，助推外贸发展和提高国家竞争能力。



近年来，越南国家品牌发展取得突破，越南不仅跻身拥有驰名商标国家100强，同时还是2019-2022年阶段全球品牌价值增长速度最快的国家。2024年越南品牌价值在193个国家中排名第32位，达5070亿美元。



今年“国家品牌”产品公布仪式上，组委会已公布190家企业的359个获得2024年“国家品牌”的产品。



范明政在公布仪式上发表讲话时指出，树立和啊发展越南“国家品牌”是具有特别重要的战略性任务，是我们的使命。



范明政强调，20年来，“国家品牌”计划既肯定“越南制造”产品和服务的质量，又肯定越南企业能力、智慧、本领、灵活性和创造力，有助于树立起在国内市场上的地位并站稳脚跟；肯定了越南企业对“国家品牌”树立事业做出巨大贡献。



范明政强调，在数字化转型、绿色转型和能源转型成为必然趋势，世界从传统的消耗自然资源经济模式逐渐转向绿色经济、循环经济和对社会负责任的背景下，越南也不例外，越南企业以自己的创造力可充分利用该机会，奋勇向前，在全球转移中起着积极作用。

范明政与获得2024年“国家品牌”称号的企业代表合影。图自越通社

范明政要求各家企业不仅发展传统业务，而还集中精力吸引对各领先行业和领域的投资并创造突破，不仅靠资金和开发资源实现增长，而还靠科技和创新；不仅发挥、更新传统增长动力，而还需发挥来自绿色经济、循环经济和数字经济等新的增长动力。



范明政强调，品牌不仅是对产品质量的认可，而还是关于可持续发展，奋勇向前，迈进绿色纪元的承诺。



范明政要求今后各家企业不懈努力继续开发来自绿色增长和可持续发展趋势的机会，在绿色革命中发挥领先作用；充分利用国家品牌声誉的优势，加上树立产品品牌和越南“国家品牌”；积极寻找和拓展国际市场，更深层次加入全球供应链。



范明政要求不断提高现代治理能力，采用先进、透明等治理标准；注重生产中可持续因素。推进数字化转型和绿色转型；主动革新生产经营模式、企业架构调整与绿色经济、数字经济和循环经济发展相结合，有助于提高品牌声誉度，树立消费者对产品和服务质量的信心。



此外，各家企业需不断创新，加大科技应用力度；集中高质量人力资源培训等工作。（完）