政府总理范明政：以人民和企业为行政体制改革的主体和中心

2月3日下午，越南政府总理、政府行政改革指导委员会（指委会）主任范明政主持召开指委会第三次会议，总结2022年行政改革工作和部署2023年工作计划。

会议以线上线下相结合方式举行。主会场在政府驻地，分会场为全国63个省和中央直辖市。

行政体制改革被确定为三大战略突破口之一，因此政府、政府总理已多措并举，为企业化解困难和障碍。各级各部门提出了近1100项任务和342份文件，明确职责分工，督促指导工作。

行政审批制度改革得到推进，有着诸多新看点。营商环境不断改善，为人民和企业提供更好的服务。据统计，管理机关已取消和简化在101份文件中有关经营条件的1041个规定。

截至目前，全国已成立1.17万个一站式服务机构，受理各类行政案件，国家数字化转型得到有力推进等。

范明政在讲话中高度评价行政体制改革工作近段时间取得的进展，同时指出行政体制改革工作中仍旧存在的不足之处，如有关经营领域的行政审批事项简化工作没有得到认真履行，政务服务数字化工作进展缓慢等。

范明政要求，2023年，各部门和地方凝心聚力大力推动行政手续审批制度改革，加大改革创新、数字化转型、优化营商环境、简化手续、提升线上公共服务质量，坚持以人民和企业为服务的主体和中心。

与此同时，要推进组织机构改革，加强纪律建设、严明政治规矩，进一步完善国家数据库，有效落实有关发展人口数据库、身份标识和电子认证应用程序，服务国家数字化转型进程提案。

范明政要求指委会成员抓紧落实各项重要任务和措施，扎实推进行政改革，为人民、企业、国家和民族带来切实利益。（完）