政府总理范明政：从秋季博览会的成功出发制定2026年春季博览会的举办方案

2025年秋季博览会于10月25日至11月4日举行，拉开了越南进入新时代后国家级贸易、投资与文化促进系列活动的序幕。本届秋季博览会成为汇聚、连接并传播创新精神的重要平台，发挥了刺激消费、推动生产和促进进出口贸易的积极作用。



首届秋季博览会创下了迄今为止六个最的纪录，分别是：规模最大、空间最现代、产品最丰富、品质最高、活动最精彩以及优惠政策最优。



本届博览会吸引了来自越南国内及日本、韩国、中国、新加坡、新西兰、欧盟等国家和地区的2500多个组织与企业参加，设有3000个展位，集中展示和推介了多个重点与优势产品领域，涵盖工业、科技与创新、文化产业、电子商务，以及农产品、食品加工、消费品、服务业与旅游等多个行业。



在闭幕式上，组委会对30家在2025年首届秋季博览会上展区布展出色的国内外组织与企业进行了表彰和颁奖。



在活动上，政府总理范明政强调，以“连接人与生产、经营”为主题的2025年首届秋季博览会，是促进投资与贸易的论坛，也是“切实的交易平台”，该博览会再次强调了“人”才是生产、经营与消费一切活动的中心、主体、动力和资源。



政府总理强调，本届博览会已成为科技创新与文化艺术的盛会，充分体现了核心价值，即“经济发展必须与文化、社会和人的发展相结合”。



范明政总理指出，首届秋季博览会的成功充分证明，越南市场不仅以其规模和发展速度而颇具吸引力，更是一个安全、友好、充满潜力与魅力的国际投资目的地。



博览会同时也是越南民族团结精神与共同发展愿望的象征，彰显了对一个充满活力、富有创造力并面向未来的越南的坚定信心。



2025年首届秋季博览会闭幕式现场。图自越通社

政府总理范明政指出，连日来，我国中部各省市同胞正全力应对自然灾害与洪涝侵袭；与此同时，第13号台风正在东海海域增强，未来还将对该地区构成新的威胁。



秉承“同心同德、互助互爱”的优良传统，以及“有钱出钱，有力出力，有多出多，有少出少，条件允许到哪里，就贡献到哪里”的精神，范明政总理在秋季博览会闭幕式上再次呼吁全国企业界、同胞和军民携手同行，继续伸出援手、同心支持、向灾区同胞分担损失，帮助他们开展灾后重建工作，早日恢复正常生活和生产经营。



为继续发挥已取得的积极成果，范明政总理要求工贸部主动构建秋季博览会的年度化、专业化、现代化和高效化办会模式，并尽快制定2026年首届春季博览会举办方案。



闭幕式上，2025年秋季博览会组委会举行了感恩仪式，并响应政府总理在博览会开幕式上的号召，向中部和北部山区受灾群众捐款。（完）