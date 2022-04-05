政府总理范明政：今年第二季度经济社会将更强劲、更有效和更可持续发展

5日上午，越南政府总理范明政主持召开政府与各地方全国视频会议，讨论2022年3月和第一季度经济社会发展情况、开展实施《经济社会复苏与发展计划》、加快2022年公共投资分配和到位进度的相关情况和措施、开展国家重点交通项目等内容。

据会议的报告，今年第一季度，全国国内生产总值同比增长5.03%，居民消费加工指数抑制在1.92%水平。按现行物价的社会投资资金实施额同比增长8.9%。前三月，越南外资实际到位资金达约44.2亿美元，同比增长7.8%，这是5年来的最高水平。

今年初至3月15日，国家财政收入达预算的25.5%。国家财政支出达年预算15.6%，确保经济社会发展、国防安全保障、国家管理、到期债务支付等的需求。

今年第一季度，货物进出口总额达1763.5亿美元，同比增长14.4%，其中出口增长12.9%，进口增长15.9%。劳动力市场出现许多积极信号。

关于新冠肺炎疫情，各省市新冠肺炎确诊病例数继续快速增加。然而，基于全国新冠疫苗覆盖率较高，高风险人群获得特别关照，全国轻症转重症病例和死亡病例大幅下降。

会议上，各地方领导的意见和建议主要集中实施经济社会发展计划的经验教训；加快公共投资资金分配和到位进度和开展当地各项国家重要交通工程；面临各种困难、存在的不足、限制和其原因同时提出各项建议。

各部门领导已解答各地方领导的质疑和建议，旨在推动经济社会发展，以加快公共投资资金分配和到位进度。

各位政府副总理在发表意见时都认为，今年第二季度我国进入正常化阶段，因此各项任务实施核心将有变化。在开展疫情防控工作的同时，全国继续加快经济社会复苏发展任务，推动旅游发展、各所学校开放迎接学生返校上课和推进公共投资资金到位进度，促进行政改革，推动生产经济发展和数字化转型等。

范明政在会议上已向中部暴雨洪水死者家属致以深切的慰问，对受异常暴雨洪水影响的各地方表示同情。

范明政表示，尽管受国际局势新演变和国内存在的各种问题的影响，但在党的领导、中央政府和各级地方政府的协调指导和企业、人民群众的参与及积极响应下，越南已有效开展《经济社会复苏和发展计划》，其目的是按照国会的决议快速复苏、可持续发展、稳定宏观经济、确保财政收支平衡等。

范明政表示，引进外资和社会投资资金工作取得积极成果。企业发展有起色，新注册成立和复工复产企业6万家。贸易、服务领域积极复苏。社会保障工作得到关注。牢牢捍卫主权独立和领土完整，政治稳定；对外工作和融入国际等方面得到加强。

范明政认定说，未来时间仍会面临许多困难和风险，疫情仍将复杂严峻，通货膨胀压力增加，公共投资资金到位进度仍缓慢，坏账可能增加。证券、房地产和企业债券等市场仍存在风险。部分人民生活仍面临困难，劳工住房问题尚未得到妥善解决，自然灾害仍潜藏不断等。