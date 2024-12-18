政府总理范明政：人民群众文体旅游获得感大幅改善

12月18日，越南政府总理范明政在文化体育与旅游部2024年工作总结暨2025年工作部署会议上要求不断健全文化机制体制，凝聚资源、激励人才、排除障碍，推动文化、体育和旅游业发展。

会议以线上线下相结合方式举行，主题为“建设富有民族特色的先进文化产业——越南民族奋发图强新纪元中的国家发展动力”。主会场设在河内政府驻地，全国各地分会场共设700个，参会代表超过1.6万人。

文化产业发展思维转变



据会议上的报告，2024年，文化体育旅游部门深入领会中央、国会、政府的指示精神，发布了许多重要文件，完善文化机制体制。文化遗产、大众文化、民族文化、文化艺术等领域不断蓬勃发展，成果突出。

范明政表示，文化是连接过去与未来的桥梁，是民族的内生力量。因此，要不断促进文化更好地走向世界，提升旅游、体育产业价值，吸取国际文化精髓。

2024年，越南社会经济积极恢复，大部分领域成果好于2023年。预计将完成或超额完成全部15个主要目标，这一成果离不开文化体育和旅游部门的重要贡献。

范明政指出，发展文化产业的思维不断转变，机制体制得到补充、完善，继承和弘扬传统文化和文化遗产工作取得新进展；人民群众文化、体育、旅游获得感大幅改善，旅游业持续强劲复苏，越南人的体力和素质水平不断提高。

范明政同时指出文化产业存在的不足之处，如仍未成为社会真正的精神基础和内生力量、旅游业竞争力不高、体育运动尤其是竞技体育成果不如预期。

激励人才参与到文化发展中来



范明政提出发展文化产业的一些经验教训，详细分析2025年及今后文化发展任务。范明政强调，2025年是具有特殊意义的一年，诸多重大活动将在这一年举行。因此，文化、体育和旅游部门必须创新思维，为文化体育和旅游业营造发展空间，要在文化机制体制上创造突破，将文化价值转化为发展资源和动力，排除困难，激励人才积极参与文化发展工作。

与此同时，关注精简组织机构，大力弘扬民族文化遗产的价值；促进文化人力资源队伍建设，弘扬民族文化遗产价值，采取措施促进文化艺术领域取得突破；关注建立全民体育健身意识与习惯；加大对体育尤其是竞技体育的投资等。

范明政强调，拥有数千年历史的越南文化是民族发展的永恒力量，相信文化、体育和旅游产业将不断发展并取得丰硕成果，为国家进入奋发图强新纪元奠定坚实基础。（完）