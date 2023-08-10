政府总理范明政：为开发由各高速公路创造出的新发展空间做好准备

越南政府总理、交通运输领域国家重点项目、工程国家指导委员会（简称指导委员会）主任范明政主持召开指导委员会第7次会议。

会议以线上和线下相结合方式举行，设在政府总部主会场与在开展交通运输领域国家重点项目、工程的省市分会场视频连线。

在指导委员会第六次会议（2023年7月13日）后，各部委、行业和各地方政府主动协调配合，努力落实好被交办的任务；着力克服困难，特别是补偿、扶持、移民安置等工作，加快各条高速公里、城市铁路、河内和胡志明市环路以及航空港建设项目等投资准备工作和项目实施工作等。

对于在投资项目，截至目前征地拆迁补偿工作基本满足所提出的进度，其中东部北南高速公路项目用地移交率达89%；东西轴5个高速公路项目、河内四环路、胡志明市三环路项目土地移交率达87%至97%。

对于施工工作，投资方和承包商已克服一切困难，加快东部北南高速公路项目（2017-2020年阶段）施工进度，预计2023年底将完成4个高速公路。对于东部北南高速公路（2021-2025年阶段）的12个子项目，截至目前施工率已达合同价值的7.3%，环比增长2.3%。东西轴5个高速公路项目于今年6月开工并正继续展开。

河内和胡志明市各条城市铁路线施工进度正得到加快，完善相关手续，力争今年底将城市铁路呠（Nhổn）–河内火车站线路投入运营，滨城-仙泉地铁线于2024年初投入运营。特别隆城国际航空港项目用地移交率达100%。

各部门和地方正推进宁平-海防、和平-山罗木州、友谊-芝陵、梁山省同登-高平省茶岭、胡志明市-木牌（西宁）、嘉义-真诚（平福省）等高速公路投资准备工作。

政府总理范明政在发表总结讲话时表示，截至目前国家和交通运输部门重点重要项目资金到位率达50%以上，高于全国平均水平，基本解决各项目存在的问题，有效解决再展开项目面临的困难和长在；准备开工项目正完成相关手续等。

范明政高度评价各地方已积极努力开展征地拆迁补偿工作。各投资方，包括越南航空港总公司已努力解决个项目面临的困难和存在的不足。各部门和地方已保持紧密和更有效的配合。

关于今后核心任务，范明政要求各部门、地方继续集中解决各困难和张开，从而加快各项目实施进度。

范明政要求各地方成立工作组，以敦促、检查和监督各项目。在推进实施各项目的同时，制定规划和准备开发由各条高速公路创造出的新发展空间。

财政部同计划与培训部和交通运输部配合，优先向各项目及时安排资金。设计咨询商、监理商和承包商努力渡过困难，确保项目施工进度、质量、安全、确保工程技术和美术。

范明政责成各地方按照政府要求的进度彻底解决征地拆迁补偿工作，集中制定安置区，稳定人民生活；同有关部门和单位配合完成有关技术工程迁移工作的协议。

范明政还要求农业与农村发展部、自然资源与环境部、建设部、计划与投资部等按照其职责为各项目顺利展开创造便利条件。

范明政一致同意补充一些高速公路项目：胡志明市-真诚、和莲-醉鸾、油曳-新富、新富-宝禄、宝禄-连羌、宣光-河江、美安-高岭、高岭-安友等。项目经过的各省市人民委员会主席也被列入指导委员会成员名单。（完）