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政府总理范明政：为企业发展创造一切便利条件
计划与投资部部长阮志勇在论坛上所作的报告，2022年，越南经济社会增长已取得许多重要成果。越南经济规模首次突破4000亿美元的大关，经济增长达8.02%。进出口总额达7320亿美元，将越南跻身世界上贸易规模最大的20个国家行列。全国新成立和复工复产企业数量超20.80万家，同比增长30%以上。
朝着绿色和可持续增长方向复苏和发展是各国的第一优先和向往的目标。越南已早日了解绿色和可持续发展模式并颁布有关绿色发展的战略、计划和提案。
本次论坛是企业界向政府提出实现绿色和可持续经济发展的措施、提高企业界的责任的承诺和具体路线图的良好机会。
论坛上，世界银行、国际金融组织，欧洲、美国、韩国、英国和日本等的企业协会代表均对越南经济社会发展中所取得的成果表示羡慕；高度评价越南改善营商投资环境的努力。特别，各企业协会对越南在COP26上提出到2050年实现净零排放的承诺和越南政府实现该目标的努力等表示欢迎。国际组织和企业协会承诺同越南企业并肩同行，促进绿色增长。
外国企业和各国际组织还向越南政府提出许多旨在改善营商投资环境，纾解困难的建议，为企业发展，实现绿色增长创造更好的条件，如加快转向清洁能源和可再生能源的能源转型过程，提高环境影响评估指标，最大限度发挥数字经济和创新的潜力，完善法律和透明地实施各项规定，简化入境手续、税务和海关政策；实现资本市场改革，促进投资等等。
各位演讲者在讲话中也谈到企业对可持续发展和提高越南竞争力的作用和责任有关的问题，如再定型金融银行市场，革新技术和数字化转型，实现供应链多样化；为能源转型阶段和促进循环经济阶段做准备。
政府总理范明政在会议上发表讲话时已高度评价企业界对越南经济社会发展、改善营商投资环境等方面做出的贡献，谈到越南在各方面所取得的成果。
范明政表示，越南正本着社会主义、社会主义法治国家、社会主义定向市场经济等三大支柱建设国家；与此同时建设独立自主与主动和积极深度、务实和有效融入国际相结合。在该过程中，以人为中心，为主题，是发展的目标和动力，主导思想为内力为基本和长期战略，具有决定性，外力是重要和突破口。
越南正集中实现三大突破口：制定和完善体制；建设同步、现代的基础设施；行政审批制度改革和人力资源培训，满足新时期发展的要求。与此同时越南继续打造企业品牌和国家品牌；推进打击腐败、消极和浪费现象；推进行政手续改革，精简机构，减少对人民和企业造成的麻烦。
范明政表示，近期，越南政府始终倾听企业的意见和建议，集中处理企业面临的困难和障碍，其中包括集中建设，颁布全球消费税政策和关于签证、劳动许可证、有关土地、住房、有关投资和招标等方面更加畅通的规定。
范明政强调，绿色增长是世界的趋势，是越南党、国家的重大主张，旨在确保经济快速、有效和可持续发展，为实现2021-2030年经济社会发展十年战略做出重要贡献。
范明政表示，在经济、社会和环境三大支柱上实现可持续发展的趋势下，越南国家绿色增长战略已对外发布社实施并取得初步结果，为国际社会应对气候变化的共同努力做出积极贡献。
范明政表示，越南正集中经济结构调整与增长模式革新相结合，其中本着科技和数字化转型基础上开发、节约和有效利用能源；绿色经济发展需在国家、地区和全球范围内俄大力展开；以人为中心和主体，既是动力又是发展，尤其是绿色发展的最重要动力和最高目标。
范明政认为，绿色增长需拥有适合的路线图，考虑到每个地区、地方和企业的不同条件和能力；鼓励社会各主体，尤其是企业和人民的响应和参加，在实现绿色增长中大力促进各项目按照公私合作模式展开；强化团结、责任和互相尊重、为共同利益的精神，促进和平、稳定、合作与发展。
范明政强调，越南政府继续承诺为企业发展创造一切便利条件；继续完善体制、机制和政策，营造便利、平等的营商环境，提高国家竞争力；纾解企业面临的困难；关注削减企业费用；增加获取各种资源中的透明度和平等；加强维护企业、企业主、劳动者和有关各方的权益；同步、有效开展企业支持政策等。
越南将同步发展各种市场，包括货物和服务、金融货币、证券市场；土地使用泉、房地产、科技、劳务、公共采购等市场。
论坛结束后，范明政已出席越南企业论坛成立25周年庆典。（完）