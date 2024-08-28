政府总理范明政：严格落实打击IUU捕捞领导责任

8月28日下午，越南政府总理范明政就评估打击非法、不报告和不管制（IUU）捕捞成果、欢迎欧盟委员会（EC）监察团赴越南进行第五次检查的筹备工作、坚决取消欧委会IUU“黄牌”警告等议题主持召开会议。

会议以线上形式举行。政府总部为主会场，在沿海28个省市设分会场。国家IUU指导委员会成员、中央各部委机构及沿海28个省市领导、海产品生产和出口协会领导一同出席会议。

会议评估，近7年实施打击IUU捕捞、解除欧委会IUU“黄牌”警告、贯彻落实党中央书记处2024年4月10日的第32号指示（32-CT/TW）、政府2024年4月22日的第52号决议（52/NQ-CP）、政府总理的指导意见，经过欧盟委员会4次检查，目前，打击IUU捕捞形势取得了一些显著成果。

其中，值得一提的是，相关法律框架得到完善；安装旅程监控设备（VMS）；建立国家渔业数据库（VNFishbase）；根据《港口国措施协议》（PSMA）规定控制进口水产品；严格执法、制裁非法、不报告和不管制捕捞行为比以往更加加强。欧盟委员会高度赞赏越南的政治决心，特别是中央层面的高度重视和大力指导。

政府总理范明政在会议上发表讲话对中央各部委、各地方积极打击IUU捕捞活动表示高度赞赏；对与会代表提出的坦率意见，以及严查违法行为，早日解除IUU“黄牌”警告的建议表示赞同。范明政总理指出，各级党委、政府，特别是基层管理机构仍然存在管制不严、不负责任等现象，并要求按照党中央书记处2024年4月10日第32号指示严格处理包括省委书记、市委书记在内的领导责任。

预期，欧委会监察团将于2024年10月赴越南进行第五次检查。为了欢迎，并与欧盟监察团共事取得最佳结果，尽快解除 “黄牌”警告，范明政总理要求有关中各部委、部门、行业和相关地方的负责人达成共识，集中精力领导与指导，坚决行动，扎实开展打击IUU捕捞任务。

政府总理范明政要求集中资源，防范和制止渔船在外国海域违规非法捕捞的情况；特别是在坚江省、金瓯省、平定省；加强重点地区警务和边防人员的协调宣传，预防、及时发现并制止有意到国外海域进行非法捕捞的渔船和渔民。（完）