政府总理范明政：两级地方政府正式运行公布仪式是举国欢庆之日

6月30日上午，在全国同步举行关于建立两级地方政府体制的相关决议与决定公布仪式的氛围中，越共中央政治局委员、政府总理范明政出席了海防市省级和乡级行政单位合并、撤销县级行政单位、成立党委组织、任命党委、人民议会、人民委员会和祖国阵线委员会等决议、决定的公布仪式。



此次活动由海防市主办，设在市会议中心主会场，与全市114个乡、坊、特区分会场视频连线。



在公布仪式上，代表们听取了国会、中央和政府总理关于海防市（新）组织机构和人事安排的相关决议；见证各项决议的颁发和新海防市党委的亮相；城市关于各乡、坊和特区合并的决定；政府总理关于承认海防市完成2024年新农村建设任务的决定。



在地方行政单位调整前，海防市拥有15个县级行政单位和167个乡级行政单位；海阳省有12个县级行政单位和207个乡级行政单位。



根据中央和国会的决议与决定，海防市与海阳省合并为新的海防市，设有114个乡级行政单位，不再设县级行政单位。新海防市自然面积超过3194平方公里，总人口超过466万人。



此次地方行政单位调整区划开启了北部增长极潜能发挥的重要机遇，有望促进经济社会发展，提升人民生活水平，进一步彰显新海防市在国家发展进程中的战略地位。



范明政总理向相关集体和个人颁发了国会的决议、国会常务委员会的决议和中央、政府总理的决定。其中包括任命越共中央委员、原海防市委书记黎进珠同志为新海防市委书记；任命海阳省委常务副书记、省人民议会主席黎文校同志为新海防市人民议会主席；任命海阳省人民委员会主席黎玉珠同志为新海防市人民委员会主席等的决定。



此外，政府总理还向海防市和海阳省的6位优秀领导颁授劳动勋章，表彰其在建设和保卫祖国事业中的卓越贡献。



范明政总理代表党、国家发表讲话时强调，此次两级地方政府组织结构调整相关决议的公布仪式是具有历史意义的重要事件，是举国欢庆之日。

将海阳省并入海防市是具有战略意义的历史性里程碑，为当地及红河三角洲地区的发展开启新篇章，助力国家繁荣发展。



范明政总理指出，重新划分行政单位、撤销县级行政单位、合并乡级单位，是党和国家以及苏林总书记同志提出的重要方针，旨在完善国家行政架构，实现机构精简、提升效能效力、更贴近人民、服务人民；同时优化人力配置，提高干部素质与责任感；符合时代发展趋势与国际深度融合需求；并集中土地、人口资源，扩大发展空间，更有效发挥海防、海阳的差异化潜能、突出机遇与竞争优势。



范明政总理强调，将海阳省与海防市合并为统一的行政单位——新海防市，体现出党和国家的战略、长远视野，有助于拓展发展空间，优化资源配置，集聚优势潜力，形成新的增长极，带动和引领区域及全国发展；致力于建设现代化、多功能智慧大都市，提升工业、物流、港口、商业、服务、文化、教育、科技等领域的发展水平。



范明政总理高度评价海防市与海阳省在严格贯彻落实党、国会和政府各项决议与决定过程中所展现的主动性、创新性、决断力、专业性与科学性；各级组织团结一致、高效推进各项任务，周密筹备合并进程，成立党、政、群众各级组织，完善各级领导干部队伍建设。



与此同时，仍高度重视发展经济社会，确保各项目标任务的落实，尤其是经济增长方面，两地2025年前6个月的增长率均超过11%，对全国整体成绩作出积极贡献。



范明政总理高度评价海防与海阳两地在行政单位重组、机构整合和经济社会发展中的努力与成就，但也指出，本次新海防市两级地方政府体制调整的公布仅是开启新发展阶段的第一步，未来仍将面临诸多挑战与困难。



范明政总理要求，各级党委、政府、祖国阵线、各群众组织以及整个政治体系、地方军民必须立即入手，迅速完成机构的整合与稳定，组建健全组织架构；同时要科学安排、选拔干部队伍，确保选出一批政治品德好、能力强、信誉高，敢想、敢做、有担当、敢于迎难而上的干部队伍，能够胜任新的使命与职责。



范明政强调，要继续妥善落实好在行政单位调整过程中涉及到的干部、公务员、事业人员和武装力量的相关政策待遇问题，始终坚持“一旦作出决定，就必须立即落实到位”的精神。



要保障各机关单位具备必要条件，确保运转顺畅、高效、有力、不中断，在国家治理与公共服务供给中不断提升质效，不影响对人民群众和企业的服务质量。



与此同时，必须继续加快推进数字化转型，简化行政手续，提升高水平在线公共服务供给能力；打破因行政区划调整带来的体制瓶颈，实现跨区域高效办理政务事项；并切实保障人民群众在医疗保健、教育与培训等基本民生领域的需求和服务质量不下降，并得到不断优化。



范明政总理要求海防市必须高度集中精力，全力以赴推进经济社会发展任务，同时切实保障国防安全任务。



范明政建议海防市要在整个政治体系和人民群众中大力弘扬团结、统一与创新精神，并强调，合并不是简单的相加，而是一个融合与协同的过程，要充分彰显出“一切为了共同发展”的精神。



公布仪式后，越南政府总理范明政前往红安坊视察当地政府机构的运作情况，特别是为民众和企业办理行政手续的工作落实情况。（完）