政府总理范明政：不给病人带来麻烦，不放弃任何一丝救治病人的机会

值此2·27越南医师节71周年之际，2月24日下午，越南政府总理范明政会见医疗卫生领域典范科研人员、中央级医院院长等71名代表。



会见中，范明政代表党、国家领导人，并转达苏林总书记的问候，向各位代表、专家学者、科研人员、行业管理者以及全国广大医务工作者致以新春祝福和诚挚问候。



范明政强调，医学是一项崇高事业，是奉献、仁爱、智慧与坚韧的象征，更承载着守护生命、维护人民健康与幸福的崇高使命。医疗卫生事业是国家发展的重要支柱之一，肩负着保护和提升人民健康这一光荣而艰巨的责任。广大医生和医务人员既以“医理”“医术”救死扶伤，又以“医德”点燃和传递生命的希望，是当之无愧的“白衣天使”。



范明政指出，医疗卫生事业的发展始终与行业知识分子的先锋作用紧密相连。专家、科研人员和管理者是推动医学在预防、诊断、治疗以及政策制定和行业治理等方面不断取得进步的核心力量，为提高人民健康水平、体质素养、预期寿命和生活质量作出了重要贡献。



他表示，党和国家始终把保护、照顾和提升人民健康作为优先政治任务，在国家发展战略和政策体系中居于重要位置，是整个政治体系、全社会和全民的共同责任。近期，中央政治局颁布了关于采取突破性措施加强人民健康保障的第72-NQ/TW号决议，以及关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议。其中，第72-NQ/TW号决议强调，知识分子和科研人员队伍要在应用研究、技术掌握和攻关医疗卫生重大课题中发挥引领作用。



见面会现场。图自越通社

范明政要求，迈入国家发展新阶段，医疗卫生行业特别是专家、科研人员、医师和管理者要深入贯彻六项重点方向和任务，充分认识到知识分子和医务人员队伍是落实越共十四大决议和政治局战略部署的决定性力量。



范明政强调，行业要继续完善体制机制和政策体系，有效实施医疗卫生法律法规，重点提升医疗服务体系能力，特别是预防医学和基层医疗水平，发挥传统医学、制药工业和医疗器械工业的优势。



同时，要积极动员社会资源参与人民健康事业，落实“三有”精神，即有国家贡献、有人民贡献、有企业贡献；践行“五不”要求，即不说“不”、不说“难”、不说“有却不做”，不给患者添麻烦，不放弃任何一线救治机会，并为私营医疗体系发展创造有利条件，使其成为保障人民健康的重要力量。



医疗卫生部门还需加强基础设施投资和设备现代化建设，优化医疗服务空间布局，逐步构建智慧化、可持续的医疗生态体系；加快国家数字基础设施和医疗数据库建设，尽早在全国范围内部署电子病历系统。



范明政要求建设具有区域和国际影响力的医疗卫生知识分子队伍，完善相关体制和特殊机制，加大高素质医疗卫生人才培养力度；持续优化科研环境，使科研人员安心创新，营造开放透明的学术氛围，鼓励国际合作与技术转移。



范明政同时指出，各部委特别是卫生部要继续倾听行业意见，与知识分子队伍并肩同行，为其发挥才干创造最佳条件；希望广大科研人员积极为国家医疗和科技政策制定建言献策。（完）