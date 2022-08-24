政府总理范明政：《土地法》涉及对象、领域和法律较多 需认真和谨慎研究

24日，越南政府总理范明政主持召开2022年政府8月份立法专题会议，对《土地法》（修正案）、《招标投标法》（修正案）、《合作社法》（修正案）和《价格法》（修正案）四项法案进行讨论。

政府副总理范平明、黎明慨、武德儋、黎文成，各部门、部级机构和政府直属机构等各位部长和领导人出席会议。

上午，会议对《土地法》（修正案）进行讨论。与会代表集中讨论《土地法》（修正案）中仍存在异议的内容、新内容和实践时存在问题的内容，如：家庭户和个人农业用地使用权转让限制；将水稻种地转让接受对象扩大到不直接参加农业生产的经济组织、家庭户和个人等。

政府成员关注关于成立劳动能力受限制对象的土地被征收者支持基金会；工业区和产业集群基础设施建设与经营和假设投资方留下一定土地面积让国家实施有关土地政策的责任；“年度土地租赁合同租赁权利”转让和抵押许可等内容。

范明政在发表讲话时表示，《土地法》（修正案）较难、敏感、范围广，涉及对象、法律较多，开展实施实际中正面临许多障碍；要求负责起草该法案的部门接纳政府成员、专家、可续结案和受该法影响对象的意见，从而进一步完善并于9月提请国会审议。

范明政要求，《土地法》（修正案）需确保纾解困难，解放资源来服务发展，减少行政手续，避免给人民、企业和各组织造成麻烦，确保继承和发展旧《土地法》和其他有关法律和规定；确保该法与其他有关法律的系统性、连通性和同步性。

范明政建议该法内容易懂、易实施、易监督和检查；推进土地管理、反腐败和消极中数字化转型和技术应用；继续分级分权和分配资源；拥有加强监督检查、即时发现发生问题以修正的工具。

政府总理还对成立劳动能力受限制对象的土地被征收者支持基金会，工业区和产业集群基础设施建设与经营和假设投资方留下一定土地面积让国家实施有关土地政策的责任，“年度土地租赁合同租赁权利”转让和抵押许可等内容提出意见。



关于通过房地产交易所进行交易问题，范明政要求各项规定需注意减少人民的费用，不对居民的合法财产产生影响, 同时推进房地产交易中数字化转型，让各起交易公开、透明，服务国家管理工作，为居民进行住宅和土地交易创造便利条件。（完）