政府总理范明政造访越南常驻联合国代表团

越南常驻联合国代表邓黄江大使向范明政总理报告了越南常驻联合国代表团的工作情况和越南加入联合国以来越南与联合国关系的突出成就。

邓黄江大使强调，越南是联合国较为积极和主动的成员。越南许多经验教训已获联合国应用于世界多个地方。越南追求的目标也是联合国的目标，如和平、稳定、合作、发展和不断提高人民生活水平。

范明政总理指出，为了有效落实各项任务，越南各代表机构的工作人员需牢牢把握好双边和多边问题，如应对新冠肺炎疫情、自然资源枯竭、人口老龄化和气候变化等。此外，还需把握好独立、自主、致力于和平和友谊、合作与发展、对外关系多边化、多样化；作为国际社会好朋友、可信赖伙伴和积极成员等的对外路线。

范明政认为，需充分认识到联合国的作用和越南对联合国的作用；继续深入总结越南两次担任联合国安理会非常任理事国成员的经验; 密切关注世界情况、各国动态并进行分析和评价；不断展现越南在解决双边和多边问题中的越南品质、能力和智慧。

范明政要要求加强战略研究工作，从而向党和国家领导提出各项倡议；要求各代表机构工作人员不断提高业务水平，加强与各国代表机构、国际友人等的交流和学习借鉴工作、加强团结统一、关注越南人社群，尤其是知识分子队伍和大学生，为国家和越美关系发展做出更多 贡献。（完）