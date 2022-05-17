政府总理范明政造访纽约证券交易所

范明政会见纽约证券交易所领导班子，并出席纽约证券交易所投资一流集团和投资基金的首席执行官圆桌座谈会，同时参观证券交易所和敲响收市钟。

*在会见纽约证券交易所领导班子时，范明政介绍了越南证券市场发展情况，表示越南已采取强有力措施来处理少数投资者的违法行为，让市场安全、透明、高效和可持续发展。

范明政建议纽约证券交易所关注提供援助和分享经验，助推越南证券市场高效和可持续发展，成功建设具有地区规模的金融中心，同时促进纽约证券交易所与越南个伙伴的互利互惠和可持续伙伴关系，助推越美全面伙伴关系务实和有效发展。

* 在纽约证券交易所投资一流集团和投资基金的首席执行官圆桌座谈会发表讲话时，范明政表示，近期越南已保持宏观经济稳定，汇率、通货膨胀、利率等都在可控制的范围内。越南需推动资金市场，货币、债券和股票市场健康和可持续发展。越南还集中保持预算收支、进出口、能源、粮食安全和劳动力供需等平衡。

范明政同时介绍了越南占GDP规模4%的恢复和发展支持一揽子计划开展情况，集中经济对外开放与投资提高医疗卫生和疫情防控能力；确保社会民生和解决就业；援助企业、合作社和经营个体户恢复；投资和发展基础设施；体制改革、行政改革、营商投资环境改革。

圆桌座谈会上，范明政已回答安费诺集团(Amphenol Corporation)、康宝莱（Herbalife）、荷兰银行(Duetsche Bank)、高盛集团（Goldman Sachs）和在美投资的Vinfast等集团和投资基金领导人的提问。他们的提问涉及越南政府吸引对加工和制造业投资的措施，企业如何支持政府，越南政府可为企业在外国证券市场成功上市提供哪方面的支持，外国投资者在银行领域所有比例限制的政策定向等。

范明政指出，在当前出现许多困难和挑战的情况下，越南已发挥全面团结精神，呼吁国际合作，高度重视多边主义。越南正集中完善体制、建设基础设施系统和发展人力资源三大支柱。

范明政评价说，自越美关系于1995年正常化以来，越美关系在各领域不断呈现发展势头并到2013年得以提升至全面伙伴关系。为了吸引外资，范明政特别强调了各方之间“真诚、互信和责任”，“利益和谐，风险共担”的观点。

越南正在继续建设和完善符合越南条件、环境和国际承诺的体制。越南集中发展数字化转型基础设施、交通基础设施、医疗卫生基础设施等战略基础设施，从而吸引直接和间接投资者的投资。

范明政指出，越南重视征求人民和包括外国企业在内的企业界的意见。越南已出台涉及多行业和领域的发展规划，发挥各行业和领域的互补性，使其符合每个发展时期的要求。

范明政强调，越南正努力建设独立、自主与积极主动深度、务实和有效融入国际一体化进程的经济，确定内力是基本、战略、长期和决定性因素，外力是重要和突破性因素。越南一直敞开大门迎接外国投资者前来对新型行业，如证券、能源转型、数字化转形、医疗卫生和药品等领域进行投资。

范明政重申，越南政府不断开展多项营造便利、具有竞争力、符合于国际标准和越南所参加的各项自由贸易协定的承诺的措施，为外国企业在越南开展投资经营活动创造便利条件。

范明政还在纽约证券交易所留言簿上留言，对能来到世界最大证券交易所——纽约证券交易所参观和敲响收市钟感到高兴。

趁此机会，范明政还见证了越南与美国各伙伴在金融、银行、投资基金等领域的合作文件交换仪式。（完）