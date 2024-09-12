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政府总理范明政赴老街省朗努村山体滑坡现场指导救援处置

9月12日下午，政府总理范明政在检查指导安沛省抗洪抢险救灾工作后已赴保安县福庆乡朗努村山体滑坡现场视察、指导救援处置工作，走访慰问遇难者家属。

朗努村山体滑坡导致37户家庭被掩埋，致使95人死亡和失踪。在山体滑坡现场，600多名救援人员正努力挖掘土地，寻找失踪者。

范明政已走进救援现场，激励救援人员。范明政建议部署更多力量和救援设备，包括工作犬，改变方法，争取时间尽早找到失踪者。

范明政对遇难者家属致以深切慰问，房屋和财产受损的家庭表示同情；激励各户家庭节哀顺便，走出悲痛和损失。范明政强调，党、国家、各级党委、政府一直在身边，关注、照顾，动员全社会与各户家庭并肩同行，帮助渡过当前难关，尽早稳定生活秩序。

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保安县福庆乡朗努村山体滑坡现场。图自越通社

在与老街省各厅局和各职能力量就朗努村救援工作进行座谈时，范明政代表党、国家向遇难者和失踪者家属致以深切慰问。

范明证要求军队、公安、医务人员等力量同当地政府配合，动用更多力量和救灾工具，开展失踪者搜救工作；对受伤者进行治疗，做好死者善后处置工作。与此同时，动员整个政治系统、祖国阵线、各团体组织携手，走访慰问遇难者、失踪者家属，向失去房屋和财产的人提供住所、粮食、食品、饮用水、衣服等的援助。

范明政要求各有关部门根据其职责和任务，同老街省配合和提供援助，做好环境清洁，预防疾病，恢复交通等工作；各所学校尽快复学复课。

范明政还特别要求老街省研究为人民安排住所和土地。对朗努村失去房屋的居民，该功能做需在12月31日前完成。

据农业与农村发展部防灾和堤坝管理局的信息，截至9月12日17时，第三号台风引发暴雨洪水造成330人死亡和失踪（226人死亡，104人失踪）。（完）

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