政府总理范明政赴老街省朗努村山体滑坡现场指导救援处置

朗努村山体滑坡导致37户家庭被掩埋，致使95人死亡和失踪。在山体滑坡现场，600多名救援人员正努力挖掘土地，寻找失踪者。



范明政已走进救援现场，激励救援人员。范明政建议部署更多力量和救援设备，包括工作犬，改变方法，争取时间尽早找到失踪者。



范明政对遇难者家属致以深切慰问，房屋和财产受损的家庭表示同情；激励各户家庭节哀顺便，走出悲痛和损失。范明政强调，党、国家、各级党委、政府一直在身边，关注、照顾，动员全社会与各户家庭并肩同行，帮助渡过当前难关，尽早稳定生活秩序。

保安县福庆乡朗努村山体滑坡现场。图自越通社

在与老街省各厅局和各职能力量就朗努村救援工作进行座谈时，范明政代表党、国家向遇难者和失踪者家属致以深切慰问。



范明证要求军队、公安、医务人员等力量同当地政府配合，动用更多力量和救灾工具，开展失踪者搜救工作；对受伤者进行治疗，做好死者善后处置工作。与此同时，动员整个政治系统、祖国阵线、各团体组织携手，走访慰问遇难者、失踪者家属，向失去房屋和财产的人提供住所、粮食、食品、饮用水、衣服等的援助。



范明政要求各有关部门根据其职责和任务，同老街省配合和提供援助，做好环境清洁，预防疾病，恢复交通等工作；各所学校尽快复学复课。



范明政还特别要求老街省研究为人民安排住所和土地。对朗努村失去房屋的居民，该功能做需在12月31日前完成。



据农业与农村发展部防灾和堤坝管理局的信息，截至9月12日17时，第三号台风引发暴雨洪水造成330人死亡和失踪（226人死亡，104人失踪）。（完）