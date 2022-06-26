政府总理范明政赴岘港考察调研

赴岘港市考察调研期间，

政府总理

范明政

一行对FPT大学城区、UAC航空航天零部件制造厂、2号软件园区、莲沼港建设规划区等进行考察；走访慰问优抚家庭等。

范明政一行考察FPT大学城区时建议，FPT重点发展培训、软件产业等核心和优势领域。继续进一步努力，与世界各大科技公司并肩；为建设数字政府、数字社会和数字公民做出贡献；根据越南的条件、规模和水平，创造性地运用第四次工业革命的成果。

范明政希望，FPT继续制定与生产相关的培训战略；为全国的人力资源培训做出贡献；为数字化转型开发信息技术基础设施；为人民群众创造更多就业机会和经济收入；为国内和出口提供高质量的产品等。

范明政一行考察UAC航空航天零部件制造厂时建议，企业持续关注社会责任和环境保护；实施好员工的福利政策，注重营造安全、友好、和谐的工作环境。

据悉，Sunshine航空航天零部件制造厂由美国Universal Alloy Corporation Asia Pte. LTD集团（美国UAC）在岘港高科技工业园区投资兴建，注册投资资金为1.7亿美元，主要从事制造、加工和组装由铝合金和复合材料制成的航空航天零部件。

考察2号软件园区时，范明政建议加快施工进度，完善景观，尽快将该项目投入运行，为岘港市以及全国快速复苏和可持续发展贡献力量。

二号软件园区项目设在海州郡顺福坊建设，占地面积2.8公顷，投资总额近8000亿越盾。该项目完工投运后，将提供约6000个信息技术和数字技术工作岗位。

考察莲沼港总体规划区时，范明政表示，这是一个在该地区具有重要作用的海港，在水路、公路、铁路和航空交通之间建立了同步链接。

范总理要求加快投资程序；呼吁以公私合作形式招商引资；将管理权下放给地方；加快制定详细规划进度；力争到2022年底开工，2025年竣工。特别是在海港建设的同时，要开展配套工程建设，特别是交通枢纽建设，做到投产时要同步、全面。

*当天上午，面向纪念7·27越南伤残军人与烈士日75周年之际，范明政总理走访慰问居住在青龙坊的伤残军人陈氏金菊和居住在顺福坊的越南英雄母亲阮氏茸并向他们赠送礼物。（完）