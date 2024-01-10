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政府总理范明政走访慰问海阳省工人和困难群众
范明政高度评价海阳省已完成2023年所提出的各项经济、社会、国防、安全等领域任务、指标和目标。该省经济增长达8%以上，预算收入超20万亿越盾，关注做好社会保障工作。
范明政对工人队伍乃至海阳省对全国取得的共同成就做出的努力和贡献给予认可和表彰，建议该省各级党组织、政府、祖国阵线、政治社会团体组织等继续有效落实党和国家的主张、路线、政策和法律。其中，经济发展为核心，党建为关键，文化发展为基础，国防安全保障为关键，进一步做好社会保障工作，提高人民的物质和精神生活。
范明政强调，除了推动经济发展、为人民创造就业和生计外，海阳省需十分重视按照党的路线和主张以及越共中央总书记阮富仲的指导发展文化和文化设施。该省还需十分注重工人宿舍和住房建设工作，发挥各级工会、各级政府和企业的作用。
范明政强调，党和国家的观点是不让任何人过不好年，不让任何人掉队，要求海阳省各级党组织、政府继续核查，关注、关照优抚对象、穷人、困难群众、弱势人群、工人和劳动者等，做好安全和社会秩序保障工作，确保人民过上一个快乐、祥和的春节。
范明政对大安工业区内各家企业和现代凯菲克公司（Hyundai Kefico）的运营活动表示欢迎，建议现代凯菲克公司和各家企业继续按照越南法律运营，关注工人物质和精神生活，积极参加各项社会保障活动。范明政 强调，越南党和国家始终关注保护国内外企业的正当、合法利益。
范明政预祝海阳省各级党组织、政府和人民过上欢乐、祥和的春节，胜利落实2023年各项经济社会发展目标，为胜利实施越共十三大和该省党的代表大会所提出的各项目标做出贡献。
今天下午，范明政一行将走访慰问志灵市太和乡困难群众并送去慰问品。（完）