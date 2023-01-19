政府总理范明政走访慰问公安和国防单位春节期间值班人员

在公安部内部政治安全局警卫司令部，范明政高度评价警卫司令部所做出的努力、取得的成绩和重要贡献以及当前战备工作。人民公安警卫力量已确保党和国家领导人所开展各项活动以及访问越南的外国高级代表团的安全。关于2023年任务，范明政建议警卫力量尽快完善关于警卫工作和建设人民公安警卫力量的法律，继续本着越共中央政治局的第12号决议集中建设真正廉洁、强大、正规、精锐和现代的人民公安警卫力量；主动研究、应用和转让科技结果和产品，有效服务警卫工作。范明政同时认为警卫力量需促进与各机关和单位的关系，发挥政治体系和各阶层人民的综合力量；推进警卫工作的国际合作，扩大与各国，尤其是拥有先进和现代警卫工作的国家进行合作；注重人力资源培训工作，满足国际环境的工作需求。在春节来临之际，范明政祝愿人民公安警卫力量干部和战士和其家庭在新一年里身体健康、幸福和取得成功。*在走访内部政治安全局时，范明政代表党和国家领导对该剧所取得的成绩给予表彰，认为2023年和后续各年，世界局势预期将继续复杂难料，潜在许多不稳定性因素，对包括越南在内的各国确保国家安全、内部政治安全工作产生影响。在国内，敌对势力继续开展破坏活动，利用国家管理中的限制、缺陷和漏洞来诬蔑党和国家。此外，政治思想和道德退化等现象日益复杂。上述背景下内部政治安全局的任务更艰巨。范明政建议内部政治安全局工作人员继续当好党的意思形态保卫工作的参谋助手，与敌对观点作斗争和驳斥。在春节来临之际，范明政祝愿内部政治安全局工作人员和其家庭在新一年身体健康、阖家幸福和事业有成。*当天，范明政已走访了坦克装甲车兵种，高度评价该兵种所取得的成绩，要求今后兵种已做好军队后方工作、落实好革命战争时期有功人员优抚政策，对优抚对象和穷人进行体检，积极参加各项报恩和自然灾害救灾和恢复重建工作。兵种已注重提高士兵的物质和精神生活，做好后勤工作，为士兵和干部过上快乐、祥和、安全和节约的春节做好物质准备。（完）