6月2日，正在广平省进行调研的越南政府总理范明政已视察了广平省各经济社会基础设施和工程施工进度，走进施工现场慰问职工；上香缅怀为祖国牺牲的英烈；走访慰问优抚家庭并送去慰问品。



范明政视察了广泽电力中心项目。该项目投资总额约100万亿越盾，拥有三个子项目：基础设施、广泽一号火力发电厂和广泽二号液化天然气（LNG）发电项目。其中，广泽一号火力发电厂投资总额超41万亿越盾，有两个机组，装机容量超1400兆瓦。



范明政已走访慰问施工现场职工并向他们送去慰问品，表示项目在向国家电力系统供电中起着重要作用，有助于确保系统供电安全，推动经济社会发展和提升广平省的预算收入，为当地居民创造就业机会。范明政要求加快征地拆迁补偿工作，促进项目施工进度，确保进度和质量，力争在庆祝国庆80周年（2025年9月2日）之际完成。



其后，范明政检查了从广平省广泽至兴安省诺街（Phố Nối）的500 千伏（kV）输电线路项目广泽-琼琉500 千伏输电线路段施工场地，慰问现场职工。



广平省广泽至乂安琼琉500 千伏输电线路段长225.5公里，经过广平、河静和乂安三省。



范明政要求地方各级政府、有关机关为投资方、承包商、施工的那位顺利开展项目，确保职工生活条件等创造便利条件。



2日当天，范明政已视察了东部北南高速公路项目广平省段施工情况。东部北南高速公路项目广平省全长126.43公里，其中咏昂-蓬段长42.95公里、蓬-万宁段长49.93公里、万宁-甘露段长33.5公里。



范明政对广平省已集中做好征地拆迁补偿工作给予表扬，感谢居民已为项目移交土地。



当天下午，越南总理范明政视察了广平省沿海公路项目和日丽三号桥等两个重点项目。



广平省沿海公路项目全长80公里，途经6个县、市的16个乡、坊，总投资近2.2万亿越盾，实施期限2021年至2026年。目前，该项目投资方案已获批，支付89%的征地拆迁补偿费。



日丽三号桥项目的总投资达1.3万亿越南盾。截至目前，该项目已完成桥下部所有工作和建筑、安装工作的40%左右。

范明政总理要求广平省做好征地拆迁和安置工作；继续动员和利用一切合法资金投入于战略性基础设施建设。

6月2日，范明政总理及工作代表团向武元甲大将及英雄烈士敬香，走访慰问广平省社会工作中心的优抚家庭、儿童和残疾人并赠送慰问品。



当天下午，越南政府总理范明政走访慰问了居住广平省同海市南理坊84岁的伤残军人阮光恩，并向其赠送慰问品。



值此之际，范明政总理走访丽水县美水乡美河村，鼓励人民团结一心建设新农村，特别是建设文化生活。值此机会，范明政总理向美河村人民捐赠2亿越南盾用于建设文化屋。



预计当天晚上，在出席庆祝广平省成立420周年、广平省崛起75周年和广平省重新建省35周年纪念仪式之前，范明政总理将前往广平省同海市胡志明广场向胡志明主席和英雄烈士敬香。（完）