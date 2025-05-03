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政府总理范明政:着力打造一个明亮、绿色、清洁、美丽、现代的昆岛
关于昆岛县经济社会发展情况，巴地头顿省表示，昆岛县由16座岛屿组成，总自然面积约76平方公里，人口逾1.2万。近年来，昆岛的发展令人欣喜，加大对基础设施的投资，旨在满足人民群众的需求和助力旅游业——该县的支柱产业发展以及保护历史遗迹。
按照《昆岛县总体规划（至2030年，展望2045年）》，巴地头顿省正在实施多项重点工程与项目，包括：昆岛县接入国家电网工程；自来水供水工程；军民医院项目；昆岛县中心区废水处理厂第二期工程；昆岛垃圾处理厂建设项目等。
政府总理范明政在听取报告后发表了总结讲话，高度评价昆岛乃至巴地头顿省所展开的工作并取得的成果。
范明政要求巴地头顿省和昆岛县继续发扬50年前的历史性4月神速、果敢的精神，继续实现突破发展，对已为昆岛乃至国家独立、自由而牺牲的老前辈表达感恩之心。
巴地头顿省和昆岛县必须牢牢把握情况，快速、有效适应一切局势变化；发扬自力更生、自强不息精神，将无做有、化难为易、让不可能成为可能；保持高度决心、付出巨大努力、果断行动，抓重点、强落实；明确分工、明确任务、明确时限、明确成果、明确责任、明确权限。
范明政总理要求，巴地头顿省和昆岛县要全面核查党的各级代表大会和党十三大的各项目标，从而采取有效措施，确保如期完成任务；主动、尽快地贯彻落实中央、政治局、国会和政府关于地方行政区划调整的各项决议和结论；认真准备和举办好党的各级代表大会等等。
范明政指示，巴地头顿省和昆岛县需以推动增长为重点，更新投资、出口和消费三大传统增长动力，同时也要培育新动力；坚定维护国家独立主权和领土完整；确保社会治安稳定，其中要把昆岛建设成为无毒之岛；加强环境保护和社会保障；聚焦建设廉洁、强大的党。
为了推动昆岛发展，范明政要求在现有特殊机制基础上，抓紧补充完善昆岛试点发展若干机制政策方案，打造一个明亮、绿色、洁净、美丽的昆岛，成为牢固的国防前哨；发展海洋经济，重点发展宗教文化旅游和生态旅游。
范明政认为基础设施正成为昆岛发展的瓶颈，责成巴地头顿省为投资方，开展招商引资工作，促进公私合作，建设符合发展需求的昆岛国际机场。同时，要统筹规划并完善文化、卫生、教育及社会公共设施基础建设；鼓励企业投资经贸与国防结合的项目；加大供水、供电、垃圾处理、污水处理等的基础设施建设，并实现全岛5G网络覆盖；特别要重新规划并绿化昆岛烈士陵园，打造公园式公墓区；建设以服务人民群众和企业为核心的政务服务中心；加强高素质人才培养并制定吸引优秀人才的优惠政策。（完）