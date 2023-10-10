政府总理范明政:数字化转型需惠及人民和企业

10月10日，越南政府总理、国家数字化转型委员会主任范明政出席了题为“开发数字数据，创造价值”的2023年国家数字化转型日庆祝活动。该活动由政府办公厅同信息传媒部配合举行。

国家数字化转型日为每年的10月10日，目的在于提高全社会对数字化转型的作用、意义和利益的认识；同时推进整个政治系统的参与，各级的同步行动和全民的积极参与，确保数字化转型取得成功，加快国家数字化转型任务实施进度，有效落实国家数字化转型计划（到2025年，远期至2030年）。

范明政在庆祝活动上致辞时表示，数字化转型需拥有总体性、贯穿性、全面性、包容性和连通性，但需有重点；拥有整个政治系统、全民和企业的参与，为国家、民族、人民和企业带来切实利益， 这是确保国家数字化转型取得成功的决定性因素。

越南力争到2030年将成为数字国家，繁荣发展、率先应用新技术和新模式的国家；根本和全面革新政府管理调控方式、企业生产经营，人民生活、学习和工作方式，发展安全、人文、包容性和广泛性的数字环境。

越南政府设定了双重目标，即推进数字政府建设，数字经济、数字社会发展以及形成具有全球竞争力且助力打造一个强大、繁荣、人民富有幸福之国的越南数字技术企业。

范明政认为，为了有效推进国家数字化转型需要有条不紊、狠抓重点关键的战略，改变社会管理、运行和治理方式。越南政府一贯的观点是以人民和企业为数字化转型的中心、主体、目标、动力和资源。数字化转型须让人民和企业受益于更便捷、更有效的公共服务和社会服务，而且他们也为发展事业贡献智慧和力量。

范明政也相信，凭借整个政治体系、企业和人民的努力、决心、主动性和创造力，国家数字化转型和数字数据发展事业必将取得全方位进步，为成功实现2023年经济社会发展目标和任务以及2021-2025年阶段经济社会发展五年计划做出重要贡献，让全国人民过上温饱幸福的生活等。（完）