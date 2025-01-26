政府总理范明政指示春节期间关心关爱工地上的工作人员

该通知下发各部部长、正部级机构和政府直属机构负责人；各省委书记/市委书记；各省市人民委员会主席和越南劳动总联合会主席。

通知指出，春节期间，在国家各重要和重点工程和项目，如隆城国际航空港、新山一国际航空港T3航站楼、内排机场航站楼等项目，尤其是500个昼夜中完成3000公里高速公路竞赛运动中的东部北南高速公路，后江-金瓯、朱笃-芹苴-朔庄等高速公路项目等的工地上，数千名干部、工人和劳动者日日、时时按照“四班三倒”工作制度辛勤工作，春节期间也不停歇，昼夜不分。

为了确保在各工程上一切工人和劳动者都能过上一个快乐、祥和、安全、节约的春节，同时确保各工程的质量、进度、技术和美术、环境卫生等，政府总理要求各部门、地方按照自己的职责和任务，认真贯彻落实中央书记处于2024年12月11日签发关于做好2025乙巳年春节期间有关工作的第40号指示和政府总理关于加强确保过上一个快乐、健康、安全、节约的2025乙巳年春节的措施的第45号指示。

各级党委书记督导、检查；各级人民委员会主席指导组织开展；各劳动机关同省市级劳动联合会，要求实施各国家重要重点工程项目的各家企业、投资方、承包商主动开展关心关爱工作人员的措施，按制度及时、足额发放工资、奖金，确保一切工作人员都过好年，在春节期间放心在工地上工作。

集中核查、把握春节期间在工地上工作的工作人员，尤其是政策对象、特困人员等的生活情况，从而特别关心关爱他们。组织走访慰问，送物慰问品工作，确保留在工地上的各政策对象、特困工人在春节前都获得春节慰问品。加强检查工地上工作人员住宿、伙食和劳动条件，做好工伤预防工作，确保劳动安全卫生和做好消防工作。

劳动荣军与社会部、工贸部、卫生部等部门，劳动总联合会、各省市人民委员会等按照职责做好相关工作。（完）